WoW hat für viele die Freude aus einem Features gepatcht

Ein langjähriges, tolles Feature von World of Warcraft ist mit Patch 12.1 richtig langweilig geworden. Dabei wollte man es nur lohnenswerter machen.

Der Mittwoch ist für viele WoW-Fans das Highlight der Woche – zumindest war das in der Vergangenheit immer der Fall. An diesem Tag findet nämlich der „Weekly Reset“ statt und damit einher geht eine schicke Belohnung aus der wöchentlichen Schatzkammer, die man sich in der vorangegangenen Woche erspielt hat. Doch seit Patch 12.1 Fluch von Ula’tek ist die Schatzkammer für viele nur noch ein Ort der Langeweile. Schuld daran ist der neue „Trostpreis“, der jegliche Dopamin-Ausschüttung sofort unterbindet.

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Was ist das Problem mit der wöchentlichen Schatzkammer? Seit Patch 12.1 gestartet ist, gibt es im Grunde jede Woche – immer zum Reset am Dienstag (US) und Mittwoch (EU) – einen oder mehrere Beiträge im WoW-Subreddit oder den offiziellen Foren des Spiels. Immer wieder wird sich darüber beschwert, dass die wöchentliche Schatzkammer keinen Reiz mehr ausübt und die Freude über mögliche Ausrüstung im Keim erstickt wurde.

Der Grund dafür ist, dass viele Spielerinnen und Spieler sich direkt für den Trostpreis entscheiden – den „Bonus Roll“.

Warum wählen viele den Bonus Roll? Der Bonuswurf garantiert bei einem Endgame-Inhalte eine Belohnung der nächsthöheren Stufe. Wer also Ula’tek auf heroisch besiegt, kann dort den Bonuswurf verwenden, um ein mythisches Item von Ula’tek zu erlangen.

Allerdings haben die Bonuswürfe ein „Gedächtnis“, sodass man mit dem Bonuswurf niemals ein Item doppelt erhalten kann, das man bereits einmal durch einen Bonuswurf erhielt. Das ändert sich jedoch, wenn man besagte Items nicht durch den Bonuswurf, sondern als regulären Loot etwa vom Boss selbst oder der Schatzkammer bekommt.

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Daher gilt für viele: Der Bonuswurf ist immer die optimale Lösung um langfristig den bestmöglichen Fortschritt zu gewährleisten. Das führt immer wieder zu Frust, wie auch jetzt wieder ein Spieler im Reddit zeigt:

„Ehrlich, ich glaube das ist eine der besten Schatzkammern, die ich jemals in meiner WoW-Karriere hatte und ich fühlte dabei absolut nichts. Kein Dopamin, kein „LOS GEHT’S!“, nichts. Ich weiß nur, dass ich den Bonuswurf nehmen muss, admit ich mir selbst nicht ins Knie schieße und irgendeine Beute von einem Endboss doppelt bekommen.

Es fühlt sich irgendwie komisch an, so eine verrückt gute Schatzkammer zu haben und trotzdem nicht aufgeregt zu sein.“ – Peter_parn1337

Cortyn meint: Ich gehe schon jetzt mit großer Sicherheit davon aus, dass Blizzard diese Lösung als Experiment ansah und sie in der dritten Saison von Midnight nicht noch einmal wiederholen wird. Für viel zu viele Spielerinnen und Spieler hat die Option des Bonuswurfes dafür gesorgt, dass der Mittwoch einen großen Teil seiner Spannung verliert und nicht mehr die Freude mit sich bringt, die eigentlich mit der Schatzkammer einhergehen sollte.

Der Gedanke war zwar gut, dass man auch einen guten „Trostpreis“ bekommen kann, doch die Ausführung ist leider am Ziel vorbeigeschrammt und hat die Schatzkammer als Ganzes deutlich entwertet. Doch vielleicht erfahren wir ja auf der BlizzCon am Wochenende schon Details zur Zukunft …