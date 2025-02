Spieler erhält nach 12 Jahren überraschenden Support vom Hersteller, als er nach einem Ersatzteil für seinen Kühler fragt

Durch solche Fälle zeigt sich, wie wichtig langfristige Kundenzufriedenheit in der Hardware-Branche ist. Vor allem, da sich der Markt stets weiterentwickelt. Der Ryzen 7 9800X3D setzt derzeit neue Maßstäbe in der Gaming-Performance, während Intel mit Problemen bei seinen neuen Arrow Lake-Prozessoren zu kämpfen hat. Ein Manager von AMD erklärte, dass man von der Nachfrage der Prozessoren überrascht worden sei.

Dass ein Hersteller ein kostenloses Bauteil liefert, ist in der heutigen Zeit eine Seltenheit. Positive Erfahrungen wie diese bleiben im Gedächtnis und können langfristig dafür sorgen, dass Kunden einem Hersteller treu bleiben. Gerade in einem hart umkämpften Markt wie der PC-Hardware ist, kann ein guter Service ein entscheidender Faktor sein. Kein Wunder also, dass in den Reddit-Kommentaren zahlreiche User den Hersteller für seinen Service loben.

Wie reagierte der Support? Um den Lüfter an seinem neuen Prozessor-Sockel montieren zu können, kontaktierte er den Kundensupport von Noctua und bat um das passende Montage-Kit. Innerhalb von weniger als drei Stunden erhielt er bereits eine Sendungsverfolgungsnummer. Zu seiner Überraschung wurde ihm das Kit nicht nur umgehend, sondern auch kostenlos zugeschickt. Jetzt freut sich der User darauf, am Wochenende endlich alles zusammenzubauen.

Dieses Problem hatte der User: Bisher war der Kühler an einem Intel Core i7-4790K angebracht. Nun sollte der Kühler auf einem AMD Ryzen 5 7600X3D installiert werden, dessen Sockel andere Befestigungspunkte und Montagehalterungen aufweist. Daher passte der bisherige Montagesatz nicht, sodass ein spezielles Montage-Kit erforderlich war, um den alten Kühler an den neuen AMD-Sockel anzupassen.

