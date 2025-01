Nutzer kauft einen teuren Prozessor für wenig Geld, sendet ihn wegen Fehler ein, bekommt schlechte Nachrichten

Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

Natürlich ist einer der einfachsten Wege, neue Technik direkt beim Elektronikhändler zu kaufen. Dort werdet ihr oft auch umfangreich beraten. In besonderen Fällen campieren sogar Leute vor den Läden, wenn die Stückzahl gewisser Ware begrenzt ist: Neue Grafikkarte von NVIDIA ist so begehrt, dass Kunden drei Tage vor Geschäft campen.

In seiner Verzweiflung wandte sich der Käufer an Intel und schickte den Prozessor zur Überprüfung ein. Das Ergebnis: Es handelte sich um eine manipulierte CPU, die nun von Intel selbst entsorgt werden sollte. Mit der Information über den Fake, drohte er dem Verkäufer mit der Polizei, worauf er auch wieder antwortete. Doch bestand der Verkäufer darauf, dass der Fehler beim Käufer liege.

Was ist dem Nutzer passiert? Über Reddit teilte ein User mit den Worten „Eine teure Lektion gelernt“ seine Erfahrung mit einem Kauf über Facebook Marketplace. Dort erwarb er einen gebrauchten Intel Core i9-13900K-Prozessor für 325 € (Neupreis ca. 500 € via Idealo ). Doch die CPU wollte nicht funktionieren. Mehrere Tests mit verschiedenen Mainboards und RAM brachten keinen Erfolg. Als der Käufer daraufhin den Verkäufer kontaktierte, wurde er direkt ignoriert.

Ein Spieler kaufte einen gebrauchten Intel Core i9-13900K über Facebook Marketplace. Als er den Prozessor nicht zum Laufen bringen konnte, stellte er fest, dass der Verkäufer ihn blockiert hatte. Also schickte er das Gerät an Intel und erhielt eine überraschende Antwort: Es handelte sich um ein manipuliertes Produkt. Dieses Problem betrifft viele Marktplätze, die zunehmend mit Betrügern zu kämpfen haben.

