Ist euch der AMD 9800X3D auch zu teuer? Mein Geheimtipp für die beste Gaming-CPU für unter 150€

Schnappt euch diese Gaming-CPU mit bis zu 4,6 GHz bei Amazon, wenn ihr euch einen günstigen Rechner zusammenstellen wollt.

Der Intel Core i5-13400F gehört zu den Mittelklasse-Prozessoren, die in Preis-Leistung komplett überzeugen. Mit 16 Threads, 2.50 GHz im Grundtakt und bis zu 4,6 GHz im Boost-Takt liefert euch genug Kraft für aktuelles Gaming. Wenn euer Budget nicht so gewaltig ist, könnt ihr euch mithilfe dieser CPU einen günstigen Top-Rechner zusammenbauen. Zusammen mit einer RTX 4070 oder RX 7800 XT solltet ihr viele Jahre in WQHD Ruhe haben. Bezahlt jetzt für den grandiosen Intel-Prozessor weniger als 150€.

Dieser Monitor mit 240 Hz ist übrigens meine Top-Preis-Leistung-Empfehlung für wahre Shooter-Fans.

Eigenschaft Details Modell Intel Core i5-13400F Kerne 10 (6 Performance-Kerne, 4 Effizienz-Kerne) Threads 16 Cache 20 MB Grundtaktfrequenz 2,50 GHz Maximaler Boost-Takt Bis zu 4,6 GHz Architektur Hybrid (P-Cores und E-Cores)

Die Gaming-CPU ist die beste Ryzen-Alternative

Er ist mit insgesamt 10 Kernen ausgestattet, die sich in 6 Performance-Kerne (P-Cores) und 4 Effizienz-Kerne (E-Cores) aufteilen. Diese Hybridarchitektur ermöglicht, anspruchsvolle Aufgaben effizient zu bewältigen und gleichzeitig den Energieverbrauch zu optimieren.

Mit 16 Threads könnt ihr mühelos Multitasking betreiben und mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen, ohne dass die Leistung darunter leidet.

Die Gaming-CPU mit 10 Kernen ist ein Preis-Leistungs-Kracher

Der Grundtakt liegt bei soliden 2,50 GHz, was euch bereits eine gute Basisleistung beschert. Doch wenn es darauf ankommt, kann der Prozessor im Boost-Modus auf phänomenale 4,6 GHz hochschalten.

Diese Flexibilität stellt sicher, dass ihr immer die nötige Kraft zur Verfügung habt. Spielt ohne Probleme aufwendige AAA-Games oder führt komplexe Berechnungen durch.

Mein Rat zum Schluss

Investiert lieber mehr in eine Grafikkarte als in eine teure CPU. Bei den meisten Spielen ist die Grafikkarte nämlich entscheidender. Wenn ihr euch für die WQHD-Optionen von AMD oder Nvidia entscheidet, könnt ihr einen preiswerten Rechner zusammenstellen: RX 7800 XT, RTX 4070 Super oder RTX 4070 Ti Super.

Bedenkt, dass die Auflösung für einen Prozessor völlig irrelevant ist. Ob ihr in 4K oder Full HD spielt, tut hier nichts zur Sache. Ich empfehle lediglich gern WQHD für alle Gamer, weil die Auflösung weniger Leistung erfordert und ihr nicht zu häufig aufrüsten müsst.

