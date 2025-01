Gaming-Stuhl ist so günstig wie nie bei Amazon und liefert euch in dieser Preisklasse einen hervorragenden Komfort

Mit diesem Gaming-Stuhl könnt ihr euch durch den Premium-Federkissensitz wie ein König auf seinem Thron fühlen. Spart viel Geld bei Amazon.

Der Stuhl von Dowinx etabliert sich als wahrer Preis-Leistungs-Hammer. Normalerweise müsst ihr für diese Qualität deutlich mehr hinlegen. Genießt dank des Premium-Federkissensitzes und der Lendenwirbelstütze einen überaus hohen Komfort. Spart jetzt 51 Prozent und fühlt euch wie ein König auf seinem Thron.

Eigenschaft Details Marke Dowinx Sitztyp Premium-Federkissensitz Ergonomie Ergonomisches Design Rückenlehne Verstellbar von 90 bis 145 Grad Lendenwirbelstütze Ja Kopfstütze Übergroße Kopfstütze Lumbalkissen Ja Fußstütze Integrierte Fußstütze Maximale Belastbarkeit Bis zu 150 kg

Der Gaming-Stuhl ist für Könige gemacht

Beginnen wir mit dem Luxus-Feature: dem Premium-Federkissensitz. Dieser Sitz bietet euch den ultimativen Komfort, indem er sich perfekt an eure Körperform anpasst und stundenlanges Sitzen zum Vergnügen macht.

Ergonomie steht bei Dowinx an erster Stelle. Der Stuhl ist so konzipiert, dass er euren Körper in jeder Position optimal unterstützt. Die verstellbare Rückenlehne lässt sich von 90 bis 145 Grad neigen und ermöglicht euch, die perfekte Position für jede Aktivität zu finden

Stundenlange Gaming-Sessions könnt ihr pausenlos durchziehen, ohne euch unentspannt zu fühlen. Oder ihr lehnt euch gemütlich zurück. Mit einem einfachen Handgriff passt ihr die Neigung an eure Bedürfnisse an und erlebt unvergleichliche Entspannung.

Dowinx bietet euch noch mehr Komfort

Ein weiterer Pluspunkt ist nämlich die integrierte Lendenwirbelstütze. Mithilfe dieser Funktion wird eurer Rücken immer hervorragend gestützt. Dies ist bei langen Spielrunden oder Arbeitstagen definitiv ein Vorteil.

In Kombination mit der übergroßen Kopfstütze bietet der Stuhl eine umfassende Unterstützung für euren gesamten Körper. Das Lumbalkissen ergänzt diese Features perfekt und sorgt für zusätzliche Entlastung im unteren Rückenbereich.

Doch damit nicht genug: Der Dowinx-Stuhl verfügt über eine ausziehbare Fußstütze, die euch erlaubt, eure Beine hochzulegen und in völliger Entspannung zu verweilen. Für Brainstorming ist diese Funktion zwischendurch ideal.

Mit einer maximalen Belastbarkeit von bis zu 150 kg ist dieser Stuhl robust gebaut. Die Verarbeitung ist für diese Preis-Klasse außerordentlich gut.

