Gaming-Maus mit 26000 dpi Präzision und 11 frei programmierbare Tasten stark bei MediaMarkt reduziert

Steigt mit dieser Gaming-Maus zum ultimativen Sieger auf und schnappt sie euch jetzt supergünstig bei MediaMarkt.

Stellt euch vor, ihr haltet eine legendäre Waffe in euren Händen. Ihr erhaltet eine Maus, die nicht nur eure Bewegungen präzise umsetzt, sondern auch mit einem Design überzeugt, das perfekt auf eure Bedürfnisse abgestimmt ist. Dank einer 26000 dpi Präzision und 11 frei programmierbare Tasten könnt ihr zum Aufräumteam gehören, um die Bahn zum höchsten Ranking freizumachen. Spart ganze 31 Prozent bei MediaMarkt und seid unaufhaltsamer als jemals zuvor.

Spielt mit dieser Gaming-Maus den Sci-Fi-Shooter Project Tower und überwindet jede Gefahr

Eigenschaft Details Verbindung Kabelgebunden Tasten 11 frei programmierbare Tasten Sensor Max. optischer Focus+ Sensor Auflösung Bis zu 26.000 dpi Mausrad Neigbares Razer Hyperscroll Mausrad Beleuchtung Chroma RGB Beleuchtung Design Ergonomisches Design mit Daumenmulde

Die Gaming-Maus ist ein Reaktionsverstärker-Biest

Der optische Focus+ Sensor mit einer spektakulären Auflösung von 26.000 dpi setzt jede Bewegung von euch präzise um. Spürt keine Verzögerung, wenn ihr in Rainbow Six Siege durch eine Wand vorstößt und als Erstes einen Treffer landet.

Die Gaming-Maus erhöht eure Siegchancen mit etlichen Makros

Dreht euch reaktionsschnell um und erwischt euren nächsten Gegner ohne Probleme. So könnt ihr in vielen Spielen wie Valorant, Legaue of Legends oder Counter-Strike 2 so richtig aufräumen.

Mit 11 frei programmierbaren Tasten habt ihr die volle Kontrolle über euer Spielgeschehen. Ob ihr komplexe Makros für MMO-Spiele erstellen oder blitzschnelle Befehle in FPS-Games ausführen möchtet – die Basilisk V3 passt sich euren Anforderungen an und gibt euch den entscheidenden Vorteil im Wettkampf.

Weitere Vorteile mit der Gaming-Maus von Razer

Es gibt noch mehr, was man nicht außer Acht lassen sollte: das neigbare Razer Hyperscroll Mausrad. Es ermöglicht euch ein schnelles Scrollen durch lange Dokumente oder Webseiten und bietet gleichzeitig taktiles Feedback für präzise Steuerung im Spiel. Diese Flexibilität macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden Gamer.

Die Chroma RGB Beleuchtung verleiht der Maus nicht nur einen futuristischen Look, sondern lässt sie auch perfekt zu eurer Gaming-Setup passen. Mit unzähligen Farboptionen könnt ihr eure persönliche Note hinzufügen und die Atmosphäre eures Spielraums gestalten.

Das ergonomische Design mit Daumenmulde ist perfekt für lange Gaming-Sessions gemacht. Spielt stundenlang mit euren besten Buddys oder Gamer-Ladys und spürt keine Beeinträchtigung.

