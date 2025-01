Gaming-Laptop mit 240 Hz und aktueller RTX-Grafikpower um 800€ günstiger bei Amazon

Häufig gestellte Fragen

Im Herzen von DLSS 3 pulsiert eine bahnbrechende KI-Technologie namens „Optical Multiframe Generation“, die das traditionelle Rendering auf völlig neue Weise revolutioniert. Diese innovative Methode nimmt zwei herkömmlich gerenderte Spielbilder und extrahiert daraus wesentliche Informationen, um mithilfe ausgeklügelter KI-Algorithmen einen zusätzlichen Frame zu erzeugen. Stellt euch vor, während ihr in eure virtuellen Welten eintaucht, arbeitet diese fortschrittliche Technologie unermüdlich im Hintergrund und sorgt für einen erheblichen Leistungsschub in eurer Spielerfahrung. Das Ergebnis? Eine beeindruckend erhöhte Bildwiederholrate, die es euch ermöglicht, bei großen Blockbuster-Spielen, die diese Technologie unterstützen, mühelos über 100 Frames pro Sekunde zu erreichen.

Was ist Raytracing?

Raytracing zaubert in Videospielen eine neue Lichtdimension. Diese Technik lässt Licht um Ecken reflektieren und durch Objekte fließen. Die Schatten wirken so real, dass sie euch in lebendige Welten ziehen. Spiele wie Cyberpunk 2077 und Minecraft RTX zeigen, wie Raytracing das visuelle Erlebnis verwandelt und die Grenze zwischen Spiel und Realität verwischt.