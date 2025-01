Fast 100 Euro Rabatt: PS5 Pro günstig im Neujahrs-Angebot bei MediaMarkt und Saturn

Seit der Markteinführung im November letzten Jahres gab es die PS5 Pro kaum merklich unter der Preisempfehlung, doch MediaMarkt und Saturn steuern jetzt dagegen.

Anfang November 2024 ging die PS5 Pro für 799,99 Euro als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an den Start und seither ist sie nur selten irgendwo deutlich günstiger gewesen. Bei MediaMarkt und bei Saturn gibt es sie aber jetzt aktuell mit 11 Prozent Rabatt und damit fast 100 Euro günstiger.

Laut Vergleichsseiten bekommt ihr hier den derzeit günstigsten Preis für die Konsole und das Angebot gilt noch bis zum 6. Januar. Angezeigt wird der Rabatt beziehungsweise der finale Preis im Shop im Warenkorb.

Sonys neueste Konsole verspricht als Mid-Generation-Update eine Reihe an Neuerungen, darunter vor allem mehr Rechenleistung für bessere Grafik und Performance, mehr Speicherplatz ab Werk sowie Software-Verbesserungen.

Durch das nur separat erhältliche Disc-Laufwerk gibt es aber auch einen Nachteil, wenn ihr noch vorhandene PS5-Datenträger ohne Umwege weiter nutzen wollt anstatt gänzlich auf Downloads zu setzen.

Die Kollegen von GameStar hatten die neue Sony-Konsole zum Release genauer unter die Lupe genommen und Tester Jan Stahnke bezeichnet sie als die beste Konsole, die er je genutzt hat – knapp vor der normalen PS5 auf Platz zwei.

Die Verbesserungen sollen demnach “in fast jedem Spiel deutlich spürbar”, allerdings “nie revolutionär” sein. Hervorgehoben werden erhöhte Frametimes nebst besserer Raytracing-Leistung, die als “Augenschmaus” bezeichnet werden und dem Spielspaß sehr zuträglich sein sollen.

Zu den großen Pro-Punkten der Konsole gehört demnach auch das neue Upscaling-Verfahren PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), das AMDs FidelityFX Super Resolution (FSR) ähnele, aber besser sein soll. Größter Contra-Punkt ist derweil der recht hohe Preis.

Dem Test nach ist die PS5 Pro in erster Linie allen zu empfehlen, die entweder noch keine PS5 zu Hause haben oder mit Bildraten und Auflösungen der bisherigen PS5 unzufrieden sind beziehungsweise Enhanced-Versionen für ihre Lieblingsspiele bekommen. Andere könnten auch bei der PS5 bleiben.

Am Ende kommt es darauf an, wie viel euch ein paar mehr Details oder 60 FPS in einem bisherigen 30-FPS-Spiel wert sind. Klingt das nach einem fairen Deal für euch, dann schlagt zu.

GameStar