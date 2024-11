Entwickler erklärt, dass sein Spiel auf der PS5 Pro mit maximalen Details läuft, behauptet: „Ein vergleichbarer PC wäre viel teurer“

Für ist ihn die PS5 Pro ein faires Angebot. Ein Entwickler von Lords of the Fallen glaubt, dass die PS5 Pro trotz des hohen Preises einem Gaming-PC überlegen ist. Und zeigt das konkret an seinem eigenen Spiel.

Was begeistert hier wen derart an der PS5 Pro? Eduard Gonzalez, leitender Entwickler in Sachen Engine bei Hexworks, zeigt sich in einem Interview mit wccftech begeistert von der PS5 Pro. Erst vor Kurzem brachte das spanische Studio für die PS5 Pro einen Patch heraus, der ihr Werk Lords of the Fallen für die neue Konsole anpasste.

Die stärkere Hardware ermöglicht das Aktion-Rollenspiel auf Max-Settings nun wahlweise in 4K nativ mit stabilen 30 FPS oder in 4K hochskaliert zu spielen. Das sei so auf einem vergleichbaren PC nicht möglich, lobt Eduard Gonzalez:

Der Bau eines PCs mit vergleichbaren Komponenten – GPU, CPU, Speicher und SSD – auf einem ähnlichen Qualitätsniveau wäre deutlich kostspieliger, daher ist es großartig zu sehen, dass Sony diese High-End-Hardware einem breiteren Publikum zugänglich macht. […] Die PS5 war solide, aber die Pro bietet außergewöhnliche Hardware.

Ein PC für 800 bis 900 Euro vs. PS5 Pro

Welche Hardware braucht es für das Aktion-RPG? Wir haben bereits in der Vergangenheit für euch herausgesucht, was für PCs ihr für den ungefähren Preis einer PS5 Pro (799 Euro UVP) bekämt. Ein Blick auf die Systemanforderungen von Lords of the Fallen (via Steam) zeigt, dass wir mit der Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, die wir in dem obigen Artikel als zur Preisspanne passende Hardware identifizieren, die empfohlene Nvidia GeForce RTX 2080 deutlich übertreffen. Aber sie gehen dabei von 1080p, 60 FPS, hohe Einstellungen aus.

Um wirklich 4K (hochskaliert), Max-Settings und 60 FPS zu erreichen, braucht es deutlich stärkere Hardware, wie auch Techpowerup in seinem Performance-Test zu dem Spiel aufzeigt. Dafür müsste mindestens eine GPU der Klasse einer Nvidia GeForce RTX 4070 im System verbaut sein.

Wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen? Also hat er mit der Aussage recht. Für einen Gaming-PC, der Lords of the Fallen derart darstellt, müsstet ihr deutlich mehr als 1.000 Euro auf den Tisch legen.

Bei Dubaro würdet ihr für rund 1.300 Euro zum Beispiel solch einen Rechner bekommen:

Intel i5-14400F

NVIDIA GeForce RTX 4070 oder AMD RX 7800XT

2 TB M.2 SSD

Gonzales ist auch nicht der einzige, der sich für die Hardware der PS5 Pro begeistert. Ein Studio-Chef erklärt, warum er die Mehrleistung der PS5 ohnehin für überflüssig hält. Es sei ohnehin nicht zu sehen.

Ein Feature, das erstmals auf einer PlayStation-Konsole in die Wohnzimmer einzieht, ist das bereits erwähnte PSSR. So nennt Sony seinen Ansatz vom KI-gestützten Upscaling von geringeren Auflösungen auf höhere. Alles zu dieser Technik, die mit Nvidias Ansatz DLSS vergleichbar ist, lest ihr bei uns in diesem Artikel: Was ist PSSR? Die neue Technik der PS5 Pro erklärt