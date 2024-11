Der Chef von Xbox stichelt gegen Sony und die PS5 Pro – Aber es ist auch ein Schlag gegen uns Core-Gamer

Weil die Mieten so hoch sind, ist ein Mann in ein Hotel eingezogen: Er zahlte für die erste Nacht und wohnte fünf Jahre lang umsonst

Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl, was die Entwicklung dieser Branche angeht. Um neue Spieler zu erreichen, müssen wir kreativ und anpassungsfähig sein, was neue Geschäftsmodelle, neue Geräte und neue Zugangsmöglichkeiten angeht. Wir werden den Markt nicht mit 1.000-Dollar-Konsolen vergrößern.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to