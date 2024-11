Phil Spencer, Chef der Xbox, hat bestätigt, dass es einen Gaming-Handheld für die Xbox geben wird. Doch bis das Gerät erscheint, wird es noch einige Zeit dauern.

Was sagte Phil Spencer? Spencer erklärte in einem Gespräch mit Bloomberg, dass man bei Microsoft an einem Handheld für die Xbox arbeiten würde. Davon berichtet das englischsprachige Magazin Gamesradar.com und beruft sich dabei auf das Interview zwischen Spencer und Bloomberg.

Der CEO von Microsoft Gaming sagt, dass die „Erwartung ist, dass wir etwas“ im Bereich der Handheld-Hardware machen würden, aber das Unternehmen ist noch dabei, herauszufinden, wie das genau aussehen soll. Er selbst sagt dazu:



Längerfristig finde ich es toll, dass wir Geräte bauen. Und ich glaube, dass unser Team wirklich innovative Arbeit leisten könnte, aber wir wollen von den Erkenntnissen und dem, was jetzt passiert, profitieren.

Es wird an Prototypen gearbeitet, und Spencer hat dem Team geraten, den bestehenden Markt zu beobachten und seine Vision schließlich auf der Grundlage der dabei gewonnenen Erkenntnisse zu verwirklichen.

Wie geht es weiter? In den kommenden Monaten wolle man sich im Team darauf konzentrieren, die Xbox-App auf bestehenden tragbaren Geräten zu verbessern und mit Hardwareherstellern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass ihre Produkte mit Xbox-Spielen und -Erlebnissen kompatibel sind. Das sagte Spencer dem Magazin Bloomberg.

Damit wolle man dann auch die passenden Voraussetzungen schaffen. Denn die Xbox-App, gibt er selbst zu, ist im Moment auf einigen Geräten eher gut als großartig. Da könne man daher noch mehr machen.

Was wird das für ein Gaming-Handheld? Bisher ist so gut wie nichts dazu bekannt, außer dass Spencer bestätigt hat, dass man hinter den Kulissen an einem Handheld arbeiten will. Ob wir am Ende ein Gerät wie das Steam Deck mit leistungsfähiger Hardware erhalten oder doch nur ein Streaming Gerät wie den PlayStation Portal, darauf hat sich Microsoft bisher noch nicht festgelegt.

Insbesondere im Bereich Gaming-Handhelds gibt es viele starke Alternativen, gegen die sich ein neuer Xbox-Handheld erst einmal durchsetzen müsste.

