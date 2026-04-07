Weil die Mieten so hoch sind, ist ein Mann in ein Hotel eingezogen: Er zahlte für die erste Nacht und wohnte fünf Jahre lang umsonst

LifestyleNews
2 Min. Benedikt Schlotmann 5 Kommentare Lesezeichen
Weil die Mieten so hoch sind, ist ein Mann in ein Hotel eingezogen: Er zahlte für die erste Nacht und wohnte fünf Jahre lang umsonst

Mit etlichen Tricks gelingt es einem Mann, 5 Jahre kostenlos in einem Hotel zu wohnen. Doch er wird immer gieriger und verlangt immer mehr. Und dann verliert er eine wichtige Klage gegen den Hotelbesitzer.

Der Artikel erschien bereits im November 2024. Wir haben den Artikel aktualisiert und angepasst.

Update am 7. April 2026: Mickey Barreto wurde zu sechs Monaten gefängnis und einer anschließenden fünfjährigen Bewährungsstrafe verurteilt (zu lesen auf AP News).

Die ganze Aktion beginnt im Juni 2018, in dem Mickey Barreto eine Nacht in einem Hotel in New York für 200,57 Dollar bezahlte (ca. 187 Euro). Um dauerhaft und kostenlos in dem Hotel zu leben, nutzte er Gesetz kreativ aus, das sich die Stadt New York offiziell für einkommensschwache Mieter ausgedacht hatte.

Wie funktionierte der Trick? Sein Aufenthalt beruhte auf dem New Yorker Mietstabilisierungsgesetz, das es einigen Gästen in älteren New Yorker Hotels ermöglichte, einen unbefristeten Mietvertrag zu beantragen. Durch diese Gesetzgebung, die ursprünglich zum Schutz einkommensschwacher Mieter gedacht war, erhielt Barreto das Recht, in dem Hotel zu wohnen.

Er klagte gegen das Hotel und focht vor Gericht für seinen Anspruch auf das Zimmer und gewann in Abwesenheit der Hotelvertreter. Er machte vor dem Gericht geltend, da er dem New Yorker Mietstabilisierungsgesetz unterliege, dass er berechtigt sei, auf unbestimmte Zeit zu bleiben.

Das Gericht entschied, dass das Hotel ihm das Zimmer zurückgeben müsse und es gelang ihm außerdem, kostenlos dort zu wohnen.

Eine andere kuriose Geschichte aus dem Tech-Bereich stellen wir euch im Video vor:

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? Eine Übergangslösung war so gut, dass sie auch 32 Jahre später immer noch auf vielen eurer Laptops zu finden ist Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Einer einzigen Entwicklerin habt ihr es zu verdanken, dass eure Spiele auf dem Steam Deck so flüssig laufen Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Nintendo Switch 2 FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Trucker baut für über 6.000 Euro seinen Beifahrersitz in Gaming-Station um, ist so leistungsstark, braucht eigenen Generator Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt Intel hinkt AMD in einem Bereich seit Jahren hinterher, doch das könnte sich bald ändern Norwegen ist eines der wenigen Länder, das ernsthaft darüber nachdenkt, einen großen Wunsch der Gen Z zu erfüllen Microsoft hat wohl endlich bemerkt, dass keiner KI in Windows will, kündigt Verbesserungen an

Das Hotelzimmer reicht nicht mehr, er will das ganze Hotel für sich beanspruchen

Was passierte dann? Der Mann wurde gierig. Denn nach dem Urteil, das ihm das Zimmer zusprach, beschloss er, die Verfügung als Eigentumsrecht am gesamten Gebäude auszulegen. Auf der Grundlage einer zweideutigen Auslegung des Gerichtsurteils und des Gesetzes ging er zum Finanzamt der Stadt, um das gesamte Hotel auf seinen Namen eintragen zu lassen. Nach sieben Versuchen und unter Ausnutzung bürokratischer Pannen gelang es ihm, seinen Namen als Eigentümer des Hauses in den städtischen Aufzeichnungen erscheinen zu lassen. Davon berichtet die englische Zeitung Los Angeles Times.

Mit der Eigentumsurkunde begann er, sich dann als der rechtmäßige Eigentümer auszugeben. Er schickte Briefe an die Anwälte des Besitzers, in denen er bis zu 15 Millionen Dollar an Nachzahlungen forderte, und verlangte Einsicht in die Finanzunterlagen des Hotels. Ganz so, als würde ihm das alles schon längst gehören.

Gericht stellt fest: Eigentumsansprüche sind betrügerisch

So endet alles: Der Besitzer des Hotels reichte mehrfach Klage gegen den Eindringling ein. Das Gericht entschied schließlich gegen Barreto und stellte fest, dass seine Eigentumsansprüche betrügerisch waren. Es ordnete seine sofortige Räumung an (via businessinsider.com).

Im Jahr 2023 und nach mehreren Anhörungen wurde der Mann schließlich wegen seiner versuchten illegalen Aneignung des Hotels in 24 Fällen verhaftet, darunter 14 Fälle von Betrug. Ihm drohte ein Prozess, der ihn für lange Zeit ins Gefängnis bringen könnte. Mittlerweile haben die Richter nach einem psychiatrischen Gutachten festgestellt, dass Barreto aufgrund seiner psychischen Gesundheit und seiner Suchtprobleme nicht verhandlungsfähig ist. Davon berichtete kürzlich die New York Times (hinter Paywall).

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Spieler ergattert RTX 4090 für nur 830 Euro – Die Grafikkarte ist echt, doch trotzdem ist er schwer enttäuscht
von Benedikt Schlotmann
Mehr zum Thema
Abzocker wurden mit dreisten Wucherpreisen bei der PS5 reich, doch jetzt haben sie sich verzockt
von Schuhmann

Mehr zu Tech: Mehr als 2.000 Computer wurden für 100 Euro bei eBay verkauft. Die Geräte wurden eher durch Zufall entdeckt, weil der Lagerplatz einzustürzen drohte. Hinter den Geräten steckt kanadische Technik-Geschichte: Ein Mann versteckte 23 Jahre lang 2.200 Computer in einer Scheune, jetzt verkauft er die Geräte auf eBay für 100 Euro

Quelle(n): xataka.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
19
Gefällt mir!
6
Kommentieren

Jemand hat einen ungeschützten PC mit Windows XP an das Internet angeschlossen, das Ergebnis sieht er bereits 10 Minuten später

Mark Zuckerberg lässt seine Superyachten 8.000 Kilometer weit fahren, um Heliskiing mit seinem Hubschrauber zu machen

Anthony Scaramucci Microsoft Aktie

1992 kaufte er für seinen Sohn Aktien im Wert von 1.200 Dollar und vergaß sie – 30 Jahre später ist der Geldhaufen riesig

Titlelbild Apple Unsplash

Ein 19-Jähriger hackte ein iPhone, wurde von Apple eingestellt und schließlich entlassen, weil er nicht auf eine E-Mail antwortete

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
5 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Greenbeast
#1256760

Nicht verhandlungsfähig? Nach all der Planerei und Tricks, die er getan hat? Der hat sich damit wieder etwas rauswinden können.

0
mein-mmo-2F
#1228897

Und morgen lesen wir auf X, dass das alles Fake News sind.
Trumps oberste Richter regeln dann den Rest. Herzlichen Glückwunsch zur kreativ erworbenen Hotelkette.
Schliesslich braucht er genau diese Art von grossem Geschäftsmann für sein zukünftiges Regierungsteam. ﻿😈﻿

Zuletzt bearbeitet vor 1 Jahr von T.M.P.
0
Caljostro
#1228865

Wie genau ist die LA Times englisch? Und was ist nach Eurer Definition die NY Times, die ihr auch zitiert?

1
quick.n.dirty
#1228869

Ich verstehe Leute, wie dich nicht. Es ist ganz offensichtlich, dass sie englischsprachig meinen. Hast du wirklich nichts besseres zu tun, als anderen Menschen im Internet mit Pingeligkeit auf den Sack zu gehen?

2
Caljostro
#1229113
Dieser Kommentar wurde ausgeblendet, da er nicht den Kommentar-Richtlinien entspricht.
Zuletzt bearbeitet vor 1 Jahr von
Akuma
#1228872

Amerikanisch ist halt keine Sprache und im Gegensatz zur NY Times ist die LA Times vielleicht nicht jedem Bekannt.

Mal davon ab gibt’s in USA nun mal mehr als nur Englisch, da drüben gibt’s auch Zeitungen die in Spanisch erscheinen wie die El Nuevo Herald(Schwesterblatt vom Miami Herald).

Die NYT, gehört wie die Washington Post, nun mal zu den geläufigsten Tageszeitungen.

Zuletzt bearbeitet vor 1 Jahr von Akuma
0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

5
0
Sag uns Deine Meinungx