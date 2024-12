Deutsche Wertarbeit günstig bei MediaMarkt: Premium-Kaffeemaschine vom Markenhersteller mit über 400€ Rabatt!

Neben WMF und Zwilling steht die deutsche Marke Krups für erstklassige und hochpräzise Technik, die das Unternehmen vor allem bei Kaffeemaschinen unter Beweis stellt. Bei MediaMarkt gibt es jetzt einen Bestseller der Firma mit 62% Rabatt richtig günstig!

Wenn es um Küchengeräte geht, gibt es für mich nur wenige Hersteller, die in puncto Design und Verarbeitungsqualität so hoch im Kurs stehen wie Krups. Seit Jahrzehnten wird in meiner Familie die Krups Kaffeemühle vererbt und ich selbst bin ein großer Fan von meinem 3-in-1 Mixer, einer echten Besonderheit des Herstellers.

Und das ist noch nicht einmal die Kür des Herstellers: Richtig auftrumpfen kann das deutsche Unternehmen bei den Kaffeevollautomaten, in die derzeit am meisten Forschung und Arbeit gesteckt wird. Bei MediaMarkt bekommt man derzeit einen der Bestseller unter den Kaffeevollautomaten mit über 400 Euro Rabatt – so günstig bekommt man ein so hochwertiges Produkt nicht alle Tage!

Ob Espresso, Cappuccino, Latte macchiato oder Milchkaffee – dieser Vollautomat liefert perfekten Kaffeegenuss in wenigen Sekunden. Dank des edlen Designs und der bedachten Materialauswahl passt er zudem optisch hervorragend in jede moderne Küche und wird schnell zum Hingucker.

Design und technische Präzision “Made in Germany” überzeugt bis heute!

Das Geheimnis eines guten Kaffeevollautomaten liegt in der Qualität seiner Komponenten – und hier punktet Krups auf ganzer Linie. Das hochwertige, einstellbare Kegel-Mahlwerk und die robuste Metall-Brühgruppe sorgen nicht nur für ausgezeichneten Geschmack, sondern auch für Langlebigkeit. So habt ihr lange Freude an eurem neuen Kaffeeerlebnis.

Darüber hinaus bietet der Vollautomat einen integrierten Milchaufschäumer, mit dem fluffiger Milchschaum für Cappuccino oder Latte Macchiato zum Kinderspiel wird. Eure Lieblings-Kaffeespezialitäten könnt ihr sogar als Favoriten speichern – so wird es morgens gleich entspannter.

Die Brühgruppe aus Metall sorgt dafür, dass sich die Temperatur des Kaffees besser kontrollieren lässt und der Kaffee aus der Maschine heiß und frisch kommt.

Ihr habt morgens keine Zeit zu verlieren? Kein Problem! Die Maschine heizt besonders schnell vor, sodass der erste Kaffee im Handumdrehen bereitsteht. Ob starker Espresso oder ein sanfter Milchkaffee – die Einstellungen lassen sich individuell anpassen, damit jede Tasse genau euren Geschmack trifft.

Technische Highlights auf einen Blick:

Mahlwerk: Einstellbares Kegel-Mahlwerk aus Metall

Einstellbares Kegel-Mahlwerk aus Metall Brühgruppe: Robuste Metallkonstruktion

Robuste Metallkonstruktion Milchaufschäumer: Integriert für perfekten Milchschaum

Integriert für perfekten Milchschaum Design: Elegantes All-Black-Design

Elegantes All-Black-Design Favoritenfunktion: Speichert individuelle Einstellungen

Speichert individuelle Einstellungen Heizzeit: Extra schnell für Kaffee ohne Wartezeit

Mit einem satten Rabatt von 62 % spart ihr über 400 Euro – ein unschlagbares Angebot für alle Kaffeeliebhaber. Holt euch den Krups-Kaffeevollautomaten noch rechtzeitig vor Weihnachten und verpasst nicht diese Gelegenheit, euren perfekten Kaffeevollautomaten zu einem Sensationspreis zu ergattern!