Der Monster-Akku in diesem Smartphone im Angebot lässt sämtliche Flaggschiffe von Samsung, Xiaomi & Co. richtig alt aussehen

Das Smartphone ist mit seinem Über-Akku von 10400mAh für lange Ausflüge bestens geeignet. Ihr könnt jetzt fast die Hälfte bei Amazon sparen.

Ihr sucht ein Handy, das für lange Outdoor-Trips geeignet ist? Dann ist das DOOGEE Fire 6 genau das Richtige für euch. Mit einem riesigen Akku von 10400mAh könnt ihr Tage auskommen und müsst keine Energieknappheit fürchten. Aber auch der große Speicher von 256 GB und der 16 GB große RAM sprechen für sich. Dieses Handy ist für diese Preis-Leistung ein absoluter Knaller und kostet jetzt bei Amazon 44 Prozent weniger.

Eigenschaft Details Modell DOOGEE Fire 6 Besonderheit Wärmebildkamera Akku 10.400 mAh Interner Speicher 256 GB RAM 16 GB Erweiterbarer Speicher Bis zu 2 TB über TF-Karte Betriebssystem Android 14 Displaygröße 6,56 Zoll Hauptkamera 50 MP Sicherheitsfunktionen Fingerabdrucksensor Kartenslot Triple Card Slot Zusätzliche Funktionen GPS, OTG

Ein Smartphone für wahre Outdoor-Fans

Beginnen wir mit einem Feature, das dieses Gerät wirklich einzigartig macht: die integrierte Wärmebildkamera. Stellt euch vor, ihr könntet die Welt um euch herum in einem völlig neuen Licht sehen. Ob bei nächtlichen Erkundungen oder zur Überprüfung von Wärmequellen – diese Kamera eröffnet euch Möglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was herkömmliche Smartphones bieten.

Das Smartphone lässt mit dem riesigen Akku selbst Flaggschiffe alt aussehen

Doch das DOOGEE Fire 6 hat noch viel mehr zu bieten. Mit einem gigantischen 10.400 mAh Akku seid ihr bestens gerüstet für lange Tage ohne Steckdose. Vergesst die ständige Suche nach einer Lademöglichkeit. Die Akkuleistung ist mehr als doppelt so stark wie beim Samsung Galaxy S24 Ultra, was definitiv für sich spricht.

Speicherplatzprobleme gehören zur Vergangenheit an. Mit 256 GB internem Speicher und 16 GB RAM habt ihr reichlich Platz und Leistung für all eure Apps, Fotos und Videos. Und falls das nicht ausreicht, könnt ihr den Speicher mit einer TF-Karte um bis zu 2 TB erweitern. So bleibt kein Moment ungespeichert und keine App ungenutzt.

DOOGEE Fire 6 kann noch mehr

Es läuft auf dem neuesten Android-14.0-Betriebssystem und bietet euch eine benutzerfreundliche Oberfläche sowie zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Das 6,56 Zoll große Display kann sich sehen lassen und stellt eure Inhalte scharf dar.

Die 50 MP Hauptkamera fängt eure Abenteuer in einer schönen Qualität ein. Natürlich kann das Handy in Sachen Foto- und Prozessorqualität nicht bei den großen Flaggschiffen mithalten, aber das muss es auch nicht. Es ist hauptsächlich für Abenteurer konzipiert, die mehr Wert auf die Ausdauer eines Geräts legen.

Mit dem Triple Card Slot habt ihr die Flexibilität, mehrere SIM-Karten gleichzeitig zu nutzen oder zusätzlichen Speicher hinzuzufügen. GPS und OTG-Funktionalität runden das Paket ab und machen das DOOGEE Fire 6 zu einem unverzichtbaren Werkzeug für alle Entdecker unter euch.

