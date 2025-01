Gaming-Monitor jetzt supergünstig: Steigert mit 240 Hz und 1 ms Reaktionszeit eure Siegchancen im Multiplayer

Nutzt die befristete Rabatt-Chance bei Amazon und ergattert einen Gaming-Monitor mit 240 Hz. Zeigt euren Gegnern, was wahre Überlegenheit bedeutet.

Manche Monitore haben das Wort „Sieg“ in sich eingebrannt. Mit dem Z-Edge Bildschirm könnt ihr eure Gegner kinderleicht ausspielen, wenn ihr eure Reflexe mit der Framerate von 240 Hz kombiniert. Durch das Curved-Design ist er auch bestens für Rollenspiele geeignet, da ihr immersiver ins Geschehen hineingezogen werdet. Das befristete Angebot hält nicht ewig an, also greift jetzt zu und gewinnt viel häufiger.

Beweist euch mit dem Gaming-Monitor im neuen Koop-Shooter FBC: Firebreak

Eigenschaft Details Bildschirmgröße 27 Zoll Bildwiederholrate 240Hz Reaktionszeit 1ms MPRT (Moving Picture Response Time) Auflösung Full HD Displaytyp LED Helligkeit 350cd/m² Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmform Curved Adaptive Sync-Technologie FreeSync Anschlüsse HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

Ein Gaming-Monitor für Sieger

Mit einer spektakulären Bildwiederholrate von 240Hz wird jede Action-Sequenz butterweich dargestellt. Kein Ruckeln, kein Tearing – nur pure, ununterbrochene Action.

Kombiniert mit einer Reaktionszeit von nur 1 ms bietet er euch die Geschwindigkeit und Präzision, die ihr für kompetitives Gaming benötigt. Jeder Klick, jeder Schuss wird ohne Verzögerung umgesetzt.

Ein Gaming-Monitor mit äußerst hoher Bildrate

Pirscht in Spielen wie Valorant oder Rainbow Six Siege und jagt euren Gegnern einen Schrecken ein, indem ihr diese in kürzester Zeit ausschaltet.

Dank der FreeSync-Technologie belästigen euch keine Bildstörungen mehr. FreeSync synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte und eliminiert so störende Effekte wie Screen Tearing und Stuttering.

Der Z-Edge ist auch für Rollenspiele geeignet

Der Z-Edge-Monitor besticht durch sein Full HD LED-Display, das mit einer Helligkeit von 350cd/m² leuchtet. Diese Helligkeit stellt sicher, dass ihr auch in hellen Umgebungen jedes Detail klar erkennen könnt.

Aber auch die Größe von 27 Zoll und das Curved-Design sprechen für sich. Das gebogene Design umschließt euer Sichtfeld und schafft ein immersives Erlebnis, das euch das Gefühl gibt, direkt im Zentrum des Geschehens zu stehen.

Vor allem könnt ihr dank der hohen Framerate auch in Actionrollenspielen wie Sekiro: Shadows Die Twice klar dominieren. Ich selbst habe den Unterschied von einst 30 Frames über meiner damaligen Konsole und dann 120 Hz über meinem PC deutlich festgestellt.

