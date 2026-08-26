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Hersteller will Nutzer dürftige 200 Dollar für seine kaputte 4 TB SSD zahlen, aber seine Beharrlichkeit wird am Ende belohnt

AnnoDomini Benedikt Schlotmann Lesezeit 2 Minuten
Titelbild Micron externe SSD

Eine Firma will einem Spieler nur 200 US-Dollar für eine kaputte SSD zahlen, anstatt diese zu ersetzen. Am Ende lohnt sich Beharrlichkeit, denn er bekommt tatsächlich das Gerät durch ein neues ersetzt. Der Hersteller macht es dem Nutzer aber nicht gerade leicht.

Hardware ist gerade entweder sehr teuer oder kaum erhältlich. Das müssen nicht nur Nutzer feststellen, die neue Hardware kaufen wollen, sondern auch Personen, die Sachen reparieren oder ersetzt haben wollen. Das kann dann schnell zu einer komplizierten Angelegenheit werden.

So wie im Fall eines Nutzers, der seine Geschichte auf Reddit geteilt hat: Er hatte sich laut eigener Aussage vor einiger Zeit eine 4 TB SSD von Crucial gekauft, diese war jetzt aber kaputtgegangen und er brauchte Ersatz. Seine Hartnäckigkeit zahlte sich am Ende jedoch aus.

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Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt

Hersteller will erst 200 US-Dollar zahlen, ändert dann aber sein Angebot

Der Nutzer berichtet, dass der Hersteller ihm erst nur eine dürftige Rückerstattung von 200 US-Dollar zahlen wollte, da man derzeit keine Ersatzgeräte vorrätig habe. Hätte er dem zugestimmt, hätte er keinen Ersatz erhalten. Aktuell kostet die SSD laut Geizhals.de eher das Doppelte. Er hätte sich daher für das Geld keine neue SSD kaufen können.

Der Nutzer erklärt, dass er hartnäckig geblieben und die Erstattung abgelehnt habe. Stattdessen habe er auf den „Magnuson-Moss Warranty Act“ verwiesen. Das ist ein US-Bundesgesetz, welches die Garantie von Gegenständen regeln soll. Ein zentraler Aspekt ist die Verpflichtung des Herstellers oder Verkäufers, mangelhafte Produkte nachzubessern oder zu ersetzen (via pedalcommander.de).

Kurz darauf änderte ein Kundendienstmitarbeiter die ursprüngliche Aussage und erklärte nun, dass begrenzte Lagerbestände verfügbar seien und ein „direkter 1:1-Ersatz“ angeboten werde.

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Quelle(n):
  1. wccftech.com

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