Wenn ihr euch jetzt schon die Woche ruinieren wollt, schaut euch an, wo eure potentielle RTX 5090 landet

Eine RTX 5090 kostet mittlerweile über 5.000 Euro. Bilder zeigen gerade, warum die ganzen Grafikkarten so teuer sind: Sie landen kistenweise in Rechenzentren, wo sie verbaut werden.

Zu ihrem Release, am 6. Jan. 2025, startete die GeForce RTX 5090 mit einem Startpreis von 2.099 Euro, wie Nvidia auch selbst noch auf der eigenen Webseite schreibt. Von diesen Preisen ist man in der Realität mittlerweile aber weit entfernt. Schaut man sich die Zahlen auf Geizhals.de an, dann haben die Preise schon längst die 5.300 Euro überschritten.

Wenn ihr wissen wollt, warum die Grafikkarten so unfassbar teuer sind und wo diese alle landen, dann müsst ihr euch nur die Bilder anschauen, die jetzt das Magazin HKEPC auf X.com veröffentlicht hat. Hier sieht man palettenweise Grafikkarten, die in Rechenzentren verbaut werden.

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Grafikkarten landen kistenweise bei Rechenzentren anstatt bei Spielern

Was genau sieht man? HKEPC veröffentlichte Bilder, die angeblich bei Unternehmen aufgenommen wurden, die KI-Server mit GeForce RTX 5090-Grafikkarten zusammenbauen. Die Bilder zeigen Paletten voller brandneuer Gaming-Karten für den Einzelhandel, die darauf warten, aus ihren Verpackungen genommen und in Multi-GPU-Systeme eingebaut zu werden.

Schaut man sich die Bilder und die Grafikkarten genauer an, erkennt man auch, dass das keine speziellen KI- oder Rechenzentrum-Grafikkarten sind, sondern genau die Modelle, die normalerweise an Spieler in aller Welt verkauft werden.

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Dabei dürften diese Grafikkarten offiziell gar nicht in China verkauft werden, wegen US-Exportbeschränkungen. MSI erklärte damals in einem älteren Statement, dass man mit dem Verkauf dieser Grafikkarten nichts zu tun habe, da die Karten nicht über autorisierte Kanäle in China vertrieben werden sollen.

Stattdessen werden in China spezifische Modelle der RTX 5090 verkauft, deren Leistung eingeschränkt ist. Dabei handelt es sich konkret um die Modelle RTX 5090D und RTX 5090D V2.

Grafikkarten und RAM werden immer teurer, doch der Microsoft-Chef sagt indirekt: Gamer sind mit dafür verantwortlich, dass Grafikkarten so gut geworden sind und heute für KI genutzt werden. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Gamer kriegen wegen KI keine Grafikkarten mehr, doch laut dem Chef von Microsoft könnten wir uns das selbst eingebrockt haben