Um Witcher 3 Remastered in seiner schönsten Form zu erleben, braucht ihr eine Grafikkarte für 1.500 Euro

Witcher 3 bekommt mit der Remastered-Version etliche grafische Verbesserungen. Wollt ihr alle nutzen, empfehlen die Entwickler eine RTX 5080. Für diese GPU werden aber schnell 1.500 Euro oder mehr fällig.

CD Project hat Witcher 3 mit dem Remaster ein umfangreiches Update spendiert. Mit dabei sind vor allem grafische Verbesserungen, die das Spiel schicker und moderner aussehen lassen sollen. Unseren Technik-Check zu Witcher 3 findet ihr auf MeinMMO.

Das hat aber nicht nur Vorteile. Mit älterer Hardware könnt ihr Witcher 3 Remastered nicht mehr starten, für die besten und schönsten Einstellungen ist eine RTX 5080 laut Entwicklern Pflicht. Und das ist eine Grafikkarte, die laut Geizhals.de mindestens 1.500 Euro oder mehr kosten soll.

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Pathtracing ist enorm herausfordernd für PC-Hardware

Warum fallen die Anforderungen so hoch aus? Das liegt vor allem an Pathtracing: Pathtracing basiert auf Raytracing, ist aber deutlich komplexer: Es werden nicht nur einfach Schatten und Reflexionen berechnet, sondern der gesamte Weg des Lichtstrahls:

Der Vorteil davon ist, dass Licht dadurch sehr realistisch wirkt und Reflexionen perfekt wirken.

Der Nachteil ist jedoch die enorm große Rechenlast, daher wird Path Tracing derzeit fast immer mit DLSS/FSR kombiniert.

Ein weiterer Punkt, den man beachten sollte. Nvidia-Grafikkarten kommen derzeit mit Pathtracing besser zurecht als AMD-Modelle. Vermutlich auch ein Grund, warum CD Project Red in seinem Settings-Guide sowohl bei AMD als auch bei Intel „not applicable“ (nicht anwendbar) schreibt.

Witcher 3 Remastered Systemanforderungen

Witcher 3 setzt DirectX 12 verpflichtend voraus, schließt ältere Grafikkarten aus

Warum lässt sich alte Hardware nicht mehr verwenden? CD Project Red hatte im Vorfeld erklärt, dass man nur noch DirectX 12 unterstützen wolle. Die ältere Version DirectX 11 werde nicht mehr unterstützt. Das bedeutet aber auch, dass Grafikkarten, die DirectX 12 nicht unterstützen, das Spiel auch nicht mehr starten können. Das dürfte laut der letzten Steam Hardware Survey allerdings maximal 3 bis 4 % aller Spieler betreffen.

Der Entwickler haben zwar bereits erklärt, dass ihr auf die alte Version vor Remastered zurückwechseln könnt, um das Spiel weiterhin nutzen zu können. Aber dann entgehen euch auch die spielerischen Anpassungen, die es ebenfalls gegeben hat. Einen Anspielbericht von Witcher 3 Remastered findet ihr auf MeinMMO.

AMD hat ein umfangreiches Update für ältere Grafikkarten veröffentlicht. Ihr profitiert jetzt auch mit Karten der RX-7000er-Reihe von FSR 4.1. Und die ersten Nutzer verzeichnen bereits jetzt schon enorme Leistungssteigerungen in Spielen: AMD bringt Update für Grafikkarten, das verdoppelt mal eben die FPS in Cyberpunk 2077