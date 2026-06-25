AMD bringt Update für Grafikkarten, das verdoppelt mal eben die FPS in Cyberpunk 2077

AMD hat ein umfangreiches Update für ältere Grafikkarten veröffentlicht. Ihr profitiert jetzt auch mit Karten der RX-7000er-Reihe von FSR 4.1. Und die ersten Nutzer verzeichnen bereits jetzt schon enorme Leistungssteigerungen in Spielen.

AMD hat vor wenigen Tagen ein Update verteilt, dank welchem ihr jetzt auf älteren AMD-Grafikkarten der RX-7000er-Reihe ebenfalls FSR 4.1 verwenden könnt. Wichtig ist, dass die noch älteren 6000er-Modelle noch nicht freigegeben sind.

Bisher gab es bei FSR 4 die Einschränkung, dass man das Upscaling-Tool nur mit den aktuellen Karten der 9000er-Reihe verwenden konnte. Doch genau das hat AMD jetzt angepasst. Und die ersten Nutzer verzeichnen bereits jetzt schon enorme Leistungssteigerungen in Spielen. Mit dabei unter anderem Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 gilt wegen seiner hohen Systemanforderungen bis heute als beliebtes Benchmark-Tool.

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FSR 4.1 auf alten AMD-Grafikkarten verbessert FPS-Zahl deutlich

Besonders beeindruckend sind die Daten, die ein Nutzer auf Reddit liefert. Laut seinen geteilten Screenshots kam er mit seiner Radeon RX 7900 XTX in Cyberpunk 2077 in 4K-Auflösung bisher auf 24 FPS.

Bei aktiviertem FSR 4.1 verzeichnete der Nutzer bei denselben Einstellungen eine fast doppelte Leistungssteigerung. Bei 4K RT Ultra entfaltet FSR 4.1 seine Wirkung in der Voreinstellung „Balanced“ und liefert im Spiel durchschnittlich fast 50 FPS. Der Vorteil von „Balanced“ ist außerdem, dass die Bildqualität kaum beeinträchtigt ist. Wechselt der Nutzer auf den „Performance“-Modus, dann steigt die Bildrate laut Nutzer sogar auf über 60 FPS in 4K RT Ultra.

Wichtig ist, dass er den Vergleich von der normalen Version zu FSR 4 macht und nicht von FSR 3 zu FSR 4. Hier ist nämlich der Gesamtgewinn geringer, da FSR 4 mehr Performance braucht. Dafür ist die Bildqualität aber eben auch besser als mit der alten Version. Und diese Unterschiede kann man deutlich sehen.

Aus eigener Erfahrung können wir übrigens berichten, dass FSR 4 bereits ein echter Gamechanger sein kann. Je nach Spiel steigen die FPS deutlich und die Bildqualität ist bedeutend besser als bei der alten Version FSR 3. Das zeigt auch der Test von ComputerBase: Die Bildqualität bei FSR 4 nehme deutlich zu, die Vorteile fallen aber je nach Spiel unterschiedlich stark aus: Je nach Spiel verdoppeln sich dann die FPS mit einer RX 7800 XT oder steigen “nur” um 20 bis 30 FPS. In so ziemlich allen Fällen profitiert ihr aber davon.

FSR 4.1 auf RX 7000 verwenden: Wollt ihr jetzt ebenfalls FSR 4.1 auf eurer älteren 7000er-Grafikkarte nutzen, dann müsst ihr die aktuelle Grafikkarten-Software Adrenalin 26.6.2 installieren. Dann könnt ihr FSR 4.1 einsetzen. Wie ihr FSR 4 anschließend aktivieren könnt, lest ihr auf MeinMMO nach.

Upscaler wie FSR und DLSS gelten oft als Wundermittel, um noch ein paar mehr FPS aus älterer Hardware herauszuholen. Doch bei zu veralteter Hardware lässt sich selbst da nichts mehr machen. Ein Experte testete, ob man mit einer alten Grafikkarte noch Cyberpunk 2077 spielen kann. Und er wird enttäuscht. Selbst mit Funktionen wie FSR von AMD lässt sich nicht mehr viel machen, wenn die Grafikkarte einfach zu alt ist: Kann man Cyberpunk 2077 mit einer 13 Jahre alten Grafikkarte spielen? Experte testet es, das Ergebnis ernüchtert