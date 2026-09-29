WoW Forever: Ein Troll hat Hunderte auf dem Gewissen, nutzt vergessene Mechanik

Wer in WoW Forever einloggt, erlebt sein feuriges Wunder. Euer Charakter ist schon besiegt, bevor es überhaupt losgeht.

Für viele ist es ein wahrgewordener Traum. Nach einem langen Arbeitstag in die entspannte, entschleunigte Welt von WoW Forever einloggen, um die Beta zu testen und einfach in ein neues Abenteuer zu starten. Doch schon bevor es losgeht, ist das Abenteuer vorbei. Lautes Stöhnen eures Charakters erklingt, noch während der Erzähler euch erklärt, was euer Volk eigentlich ausmacht. Und dann ist der stolze Held schon besiegt.

Schuld daran: Ein Lagerfeuer, das ganz unschuldig vor sich hinflackert.

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Kleines Feuer hat große Wirkung

Was passiert gerade in WoW Forever? Einige findige Spieler (okay, es sind Trolle – sagen wir, wie es ist) haben herausgefunden, dass man mit dem Lagerfeuer in World of Warcraft Forever ein wenig Schindluder treiben kann. Denn das Lagerfeuer verursacht, wenn man zu nah an ihm steht, regelmäßig kleine Mengen Feuerschaden. Für hochstufige Charaktere ist das kein Problem, doch frisch erstellte Recken besiegt das innerhalb weniger Sekunden.

Und ihr ahnt bereits, was die Leute machen: Richtig. Sie positionieren das Lagerfeuer an exakt der Stelle, an der euer Charakter bei dem Login zum ersten Mal erscheint.

Da die meisten hier eine Kamerafahrt zu sehen bekommen, in der die Hintergrundgeschichte des gewählten Volkes zu hören ist, bemerken sie erst am Ende der Erzählung, dass ihr heroischer Held bereits das Zeitliche gesegnet hat, noch bevor er die erste Quest angenommen hat.

Der erste Fund mochte noch ein Zufall gewesen sein, doch seither stellen immer mehr Leute Lagerfeuer auf – bis ein Hotfix das behebt.

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Geht das mit dem Feuer noch heute? In den moderneren Versionen von World of Warcraft verursacht das von Charakteren aufgestellte Lagerfeuer keinen Schaden mehr. Diese Mechanik wurde bereits mit Wrath of the Lich King eingeführt. Auch für die Classic-Versionen hatten die Entwickler dieses Verhalten abgeschaltet, da es vor allem zu toxischen Problemen – wie etwa in dem heutigen Beispiel – geführt hat.

Bleibt der Effekt bestehen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Auch wenn Lagerfeuer in den frühen Versionen von World of Warcraft Schaden verursacht haben, dürfte das bei WoW Forever wieder deaktiviert werden – alleine schon wegen der „Hardcore“-Variante, die später erscheinen wird. Das Troll-Potential wäre zu groß, weil das Feuer eben auch unter Charaktere gestellt werden kann, deren Spieler gerade nicht an der Tastatur sind.

Lagerfeuer haben in WoW Forever ohnehin eine besondere Bedeutung. Denn die braucht ihr zum Kochen und gerade das Kochen gibt euch einen ziemlich starken Vorteil: Gekochtes Essen beschert euch einen XP-Buff.