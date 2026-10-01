Summoner’s War: Codes – Alle aktiven Promo-Codes für gratis Items im Oktober 2026

Für Summoner’s War gibt es Codes, die ihr eingeben könnt, um gratis Gegenstände zu erhalten. Alle gültigen Codes und wie ihr sie einlöst, findet ihr hier bei MeinMMO.

Welche Codes gibt es für Summoner’s War? Folgende Codes könnt ihr für Belohnungen einlösen:

REGARDEZ20LE26SWC Energie +200, Kristalle +100, SWC2026-Emblem x10 gültig bis zum 4. Oktober 2026

LOS20GEHTS26EU Manasteine +500.000, EUROPA-CUP Statue x1, SWC2026-Emblem x20 gültig bis zum 4. Oktober 2026

AUF20NACH26SEOUL Wasserschriftrolle x10, SWC2026-Emblem x30 gültig bis zum 4. Oktober 2026



Video starten Summoners War: Chronicles Cinematic-Trailer Autoplay

Summoner’s War: Codes einlösen – So geht es

Um Codes einlösen zu können, müsst ihr zunächst das Tutorial und das erste Kapitel abgeschlossen haben. Folgt dann den folgenden Schritten:

Öffnet das Menü „Events“ auf der rechten Seite eures Bildschirms

Wählt dann den Reiter „Game-Guide“ und scrollt nach ganz unten

Dort findet ihr die Schaltfläche „Promo-Code“

Gebt dort euren gewünschten Code ein Am besten kopiert ihr ihn vorher und fügt ihn dort einfach ein



Hier könnt ihr eure Codes eingeben.

Ist euer Code gültig, solltet ihr die dahinter verborgenen Belohnungen erhalten und über euer Postfach abholen können.

Warum funktioniert mein Code nicht? Wenn euer Code nicht funktioniert, kann es sein, dass ihr ihn in der Vergangenheit bereits eingelöst habt. Manche Codes sind auch spezifisch nur in bestimmten Ländern aktiv, sodass es sein kann, dass euer Code in eurer Region nicht funktioniert.

Achtet auch auf Tippfehler und geht lieber auf Nummer sicher, indem ihr euren Code kopiert und im Feld einfügt.

Typische Fehler sind beispielsweise:

o, O und 0

i, I, l und 1

Vor gut 3 Jahren erschien übrigens auch ein MMORPG zu Summoner’s War auf Steam und mobilen Geräten. Das kam damals gut an und führte dazu, dass etliche Spieler ungeplant sehr viele Stunden darin versenkten. Auch heute könnt ihr es noch kostenlos spielen: Neues MMORPG auf Steam bekommt 90 % positive Reviews – „Wollt nur testen, hab jetzt 122 Stunden“