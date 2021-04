Summoners War: Lost Centuria ist da – Bietet Mobile-Kämpfe, bei denen ihr voll dabei sein sollt

Dieses Spiel ist also etwas für alle, die etwas für direkte Duelle im Fantasy-Setting auf dem Smartphone übrig haben. Übrigens: Auch ein MMORPG in der Welt von Summoners War wurde 2020 präsentiert .

Die Entwickler betonen, dass es sich hierbei um ein manuelles Kampfsystem handelt, bei denen man immer ein Auge auf das Duell haben muss. Es setzt also nicht auf automatisierte Kämpfe oder Vorgänge, die es teilweise in anderen Spielen gibt.

So laufen die Kämpfe ab: Ihr baut euch ein Team aus insgesamt acht Monstern zusammen, die alle ihre ganz eigenen Fähigkeiten mitbringen und mit Fertigkeitssteinen verbessert werden können. Diese Monster müssen taktisch klug in Formation aufgestellt werden, damit ihr deren Eigenschaften perfekt ausspielen könnt.

Das ist Summoners War: Lost Centuria: Der neue Ableger der “Summoners War”-Reihe erschien heute für Mobile-Geräte und kann kostenlos im Apple App Store oder im Google Play Store geladen werden. In “Lost Centuria” stehen direkte PvP-Duelle im Vordergrund, die ihr in Echtzeit absolvieren sollt. Ihr übernehmt die Rolle eines Beschwörers, der verschiedene Monster gegen andere Spieler in die Schlacht schickt.

Das neue Mobile-Spiel Summoners War: Lost Centuria ist heute, am 29. April 2021, kostenlos für Android und iOS gestartet. Hier erwarten euch strategische PvP-Kämpfe in Echtzeit, die ihr nicht mal eben nebenbei ablaufen lassen sollt.

