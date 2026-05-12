Macher von Naruto und Bleach zeigen einen neuen Anime, in dem keine Kämpfe erlaubt sind 

Das japanische Animationsstudio Pierrot ist vor allen Dingen für Animes wie Naruto, Bleach oder Tokyo Ghoul bekannt. Nach fast 30 Jahren wagen sie sich jetzt an ein neues Genre.

Was wird das für ein Anime? Bei dem Anime handelt es sich um „Mahō no Shimai: Lulutto Lilly“, zu Deutsch auch „Magische Schwestern Lulutto Lilly“. Im Zentrum des Geschehens stehen die Geschwister Fuu und Rui, die sich noch im Grundschul- bzw. Mittelschulalter befinden.

Kurz vor den Sommerferien trifft Fuu auf ein magisches Raumschiff mit Wesen von einem anderen Stern. Durch sie erhält Fuu magische Kräfte. Fast zeitgleich bekommt aber auch ihre Schwester Rui dieselben Fähigkeiten.

Diese Kräfte sind jedoch an zwei Regeln geknüpft:

Das magische Zeitlimit beträgt exakt ein Jahr.

Die Existenz der Magie muss vor allen anderen Menschen geheim gehalten werden.

Da die beiden Schwestern unabhängig voneinander ihre Kräfte bekommen haben, wissen sie auch nicht voneinander, dass die jeweils andere Magie besitzt. Also müssen sie auch voreinander ihr Dasein als Magical Girl geheim halten.

Durch die magischen Kräfte können sich die beiden Schwestern in erwachsene Frauen verwandeln und eine Karriere als Idol starten.

An sich hört sich die ganze Prämisse also total harmlos und überhaupt nicht nach dem Beuteschema des Animationsstudios an, das sonst für actionreichere Serien bekannt ist. Doch das hat einen Grund.

Video starten Magical Sisters LuluttoLilly zeigt im Trailer, dass man hart für seine Träume arbeiten muss Autoplay

Animationsstudio hatte keine Lust mehr auf Kämpfe

Warum ist es kein Action-Anime geworden? In einem Interview mit Oricon sprach Studio-Pierrots-Producer Yohei Fukui über den Anime. Er beantwortete die Frage, warum im neuen Anime nicht wie in anderen Magical-Girl-Serien gekämpft wird:

Der diesmal verantwortliche Produzent beklagte sich: „Ich habe die Kampf-Szenen satt …“ (lacht). In diesem Zeitalter der Informationsüberflutung, das uns schnell erschöpft, sahen wir den Bedarf an einem Anime mit einer sanften und beruhigenden Weltanschauung – etwas, das man in seinem eigenen Tempo genießen kann, während man dennoch gefesselt ist, anstatt angestrengt auf den Bildschirm starren zu müssen.

Trotzdem soll der Anime eine gewisse Ernsthaftigkeit haben. Die Mädchen sollen lernen, dass man mit Magie nicht alles lösen könne und man trotzdem hart arbeiten müsse, damit seine Träume wahr werden.

Wo läuft der Anime? Die Serie ist am 5. April 2026 gestartet und läuft aktuell immer sonntags bei japanischem Fernsehen. Eine Veröffentlichung für Deutschland ist bislang noch nicht angekündigt.

Hättet ihr so einen Anime vom Animationsstudio von Naruto erwartet? Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr zu Magical-Girl-Serien steht und ob die Serie etwas für euch wäre. Schon zu RTL-2-Anime-Zeiten gab es einen Anime, der in eine ähnliche Richtung schlug: Ein Anime aus meiner Kindheit ist viel besser als viele RTL2-Serien, aber ich muss oft erklären, was das überhaupt ist