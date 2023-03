Neues MMORPG auf Steam bekommt 90 % positive Reviews – „Wollt nur testen, hab jetzt 122 Stunden“

Mit Summoners War: Chronicles erschien am 06. März 2023 in Europa, Amerika und Japan auf Steam ein neues MMORPG, das auch Mobile spielbar ist und auf Gacha-Mechaniken setzt. In den letzten 7 Tage hat der Spiel 90 % positive Reviews erhalten und MeinMMO hat sich mal die Reaktionen zum Spiel angeschaut.

Mobile, Gacha, Autoplay – viele MMORPG-Fans schalten bei diesen Stichworten bereits auf Durchzug.

Genau darauf setzt allerdings das neue Summoners War: Chronicles auf Steam und wenn ihr noch nicht weggeklickt habt, dann zeigen wir euch, was Fans am Spiel feiern und wo es Kritik bekommt.

Denn aktuell gehen zumindest die Reviews durch die Decke. Für einen Einblick in den Stil des Spiels werft einen Blick in den Trailer:

Nichts für klassische MMORPG-Spieler

Was ist das für ein Spiel? Summoners War: Chronicles ist ein MMORPG mit Anime-Grafik und einem Action-Kampfsystem. Ihr spielt einen Beschwörer, sammelt Monster über ein Lootbox bzw. Gacha-System und sammelt massig Materialien, um Verbesserungen oder Upgrades zu aktivieren.

Wie viele andere Spiele in diesem Bereich – etwa Genshin Impact oder Tower of Fantasy – ist Summoners War: Chronicles Pay2Win und Pay2Progress. Wenn ihr ganz oben im PvP mitspielen oder schnellen Fortschritt wollt, dann muss die Brieftasche dran glauben.

Doch ähnlich wie bei Genshin Impact kann man Summoners War: Chronicles auch als Free2Play-Spieler genießen. Es befriedigt die Sammel-Leidenschaft, bietet ein komplexes Kampfsystem und jede Menge Content.

Auf Steam ist gerade ein MMORPG erfolgreich, das sich aber gar nicht an typische MMORPG-Spieler richtet

Was sagen Spieler? Die Bewertungen auf Steam zeichnen ein klares Bild (via Steam). Es gibt die Spieler, die eher die klassischen MMORPG-Mechaniken bevorzugen und hier den heftigsten Cash-Grab sehen, der auf Steam verfügbar ist.

Monstermoe: „Schmutz! […] Noch nicht einmal gestartet und schon kann ich Geld ausgeben.“

Headless Pilot: „Ein typisches ‚zahle so viel wie du kannst‘ Spiel.“

Crazyus: „Das ist kein Spiel, das ist ein Belohungs-Simulator.“

Und tatsächlich sind die Dropraten teilweise absurd niedrig. In manchen Gacha-Boxen, die hier Schriftrollen heißen, liegt die Chance auf bestimmte 5-Sterne-Charaktere bei 0,0002 %. Oft sind dann aber mehrere dieser Charaktere in der Box, was die Chance wieder erhöht.

Allerdings gibt es viele Spieler mit hohen Spielzeiten, die schon vor dem Release im Westen in Summoners War: Chronicles unterwegs waren und viel Gutes über das Spiel sagen:

John Forest: „4- und 5-Sterne-Charaktere zu erschaffen, ist sehr kostspielig. Aber wenn seine Ressourcen auf die 3-Sterne-Einheiten konzentriert, dann kann man locker den Story-Content schaffen. Ich bin auf keine ‚Difficulty-Wall‘ gestoßen und bin seit 40 Stunden dabei.“

Riktor: „Empfehlung, wenn ihr Gachas mögt. Keine Empfehlung, wenn ihr Mikrotransaktionen von Mobile-Games verachtet.“

Teuing Ah Teu Nyaho: „Es ist kein Pay2Win, wenn ihr nur ein PvE-Spiel für nebenbei sucht. Wenn ihr die PvP-Arena spielen wollt, ist es voll Pay2Win.“

Giip: „Ich wollte es eigentlich nur für eine Stunde testen oder zwei. Aber hey … es hat meine Erwartungen übertroffen und hier bin ich, hab jetzt 122 Stunden und empfehle das Spiel.“

Ähnlich wie damals bei Diablo: Immortal scheiden sich die Geister. Seid ihr generell anfällig dafür, schnell mal das Portemonnaie für Kleinigkeiten in so einem Spiel rauszuhauen, dann bleibt Summoners War: Chronicles lieber fern.

Sucht ihr nach einem fetzigen Anime-MMORPG für nebenbei, das euch auf der Couch nach Feierabend beschäftigt, dann schaut mal rein.

Summoners War: Chronicles ist nicht für jeden Geschmack, aber hat bereits viele Fans und Bewunderer. Es beschäftigt gut und kann nebenbei im Autoplay-Modus weiterlaufen, wenn man gerade keine Lust oder Zeit hat.

Beim Durchstöbern der Rezensionen fällt auf, dass es wirklich viele Spieler mit über 1.000 Stunden im Spiel gibt. Das spricht für die Menge an Content, zeigt aber auch den Grind, der hier reinfließen kann.

Für einen kleinen Boost findet ihr hier ein paar Codes zum Spiel: Summoners War Chronicles: Codes einlösen im März 2023.

Lasst eure Meinung zum Spiel da oder empfehlt uns ebenfalls Spiele, die ihr entdeckt habt, in den Kommentaren.