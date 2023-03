Eine fröhliche Anime-Figur führt euch durch die Steuererklärung – und das als Videospiel. Ein genialer Schachzug oder verkorkste Kunstidee?

Was ist für viele Leute die schlimmste, langweiligste und anstrengendste Sache auf der Welt? Richtig, Steuererklärungen. Und was ist die angenehmste Sache der Welt? Richtig, Waifus.

Könnte man die Langeweile der Steuererklärungen nicht mit Waifus aufpeppen? Genau das haben sich offenbar die Entwickler von „MSCHF Product Studios Inc“ gedacht und bringen eine Visual Novel auf den Markt mit dem Namen „Tax Heaven 3000“.

Was ist das für ein Spiel? In bester Tradition einer Visual Novel erlebt ihr eine Art „Dating Game“ mit Iris. Iris ist die rothaarige Dame, die ihr auch oben schon im Titelbild gesehen habt. Sie hat irgendwie Gefallen an euch gefunden – und an euren finanziellen Umständen, die sie ganz genau aufschlüsseln will.

Dabei fragt sie euch nach eurer Steuernummer, euren Einnahmen und Ausgaben – und löchert euch dabei immer mal wieder mit verschiedenen Fragen, auch privater Natur, etwa zu euren Hobbys.

Iris führt euch durch das “Spiel” – und auf Dates. Sie steht echt auf eure Sozialversicherungsnummer.

Fällt es Euch schwer, eine Eingabe zu machen? Dann legt sie auch mal ganz sanft ihre Hand auf eure und hilft euch gemeinsam zu klicken. Da fällt das Ganze doch nur noch halb so schwer.

Der Clou daran: Das Spiel erstellt anhand der eingegebenen Daten tatsächlich eine abgabefertige Steuererklärung, die dann an das Finanzamt übermittelt wird.

Funktioniert das auch in Deutschland? Leider nein, das „Spiel“ ist nur mit US-amerikanischen Steuererklärungen kompatibel, da es Daten an die IRS (Internal Revenue Service) übermittelt.

Da das Spiel allerdings kostenlos auf Steam am 4. April erscheint, kann man wohl auch als Europäer mal einen Blick hineinwerfen – und wenn es nur ist, um Iris ein bisschen genauer kennenzulernen.

Doch wer weiß, ob das nicht die Zukunft ist? Nervige Pflichtaufgaben einfach an der Seite von liebevollen Waifus oder Husbandos zu erledigen, kann offenbar selbst so etwas Langatmiges wie eine Steuererklärung aufpeppen.