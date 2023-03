Aus CS:GO wird Counter-Strike 2: Die wichtigsten Änderungen in der Übersicht

Im Sommer bekommt Counter-Strike: Global Offense ein Upgrade und wird zu Counter-Strike 2. Frische Grafik, ein neuer Netcode, Gameplay-Anpassungen – an vielen Stellschrauben wird gedreht. Die bisher wichtigsten bekannten Änderungen sammeln wir auf MeinMMO.

Nach einigen Leaks und Gerüchten hat Entwickler Valve am 22. März 2023 bestätigt: Counter-Strike 2 kommt und wird ein Rundum-Upgrade von CS:GO.

Die bekannten Maps bleiben im Spiel, ihr könnt eure Cosmetics behalten und auch beim Spielgefühl möchte man nicht allzu viel verändern. Es soll der beliebte und erfolgreiche Taktik-Shooter bleiben, aber besser.

Hier findet ihr Details über die bisher geplanten Änderungen. Sollten die Entwickler weitere Änderungen ankündigen, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Counter-Strike 2: Bekannte Neuerungen

Im Mittelpunkt des Upgrades von CS:GO auf Counter-Strike 2 steht die überarbeitete Source-Engine 2. Die neue Engine sorgt für moderne Entwickler-Tools und neue Leistungsmöglichkeiten.

Dadurch könnte das Spiel auf älteren PCs schlechter laufen, doch die allgemeine Qualität steigt:

Bessere Grafik

Mehr Gameplay-Möglichkeiten

Neuer Netcode

Präziser Klang

Bei den Details zur neuen Engine halten sich die Entwickler noch bedeckt. Allerdings hat man schon einige Infos veröffentlicht, wie sich das Upgrade auf CS:GO auswirken wird. Wir gehen unten näher auf die einzelnen Punkte ein.

Bis zum Release im Sommer möchten die Entwickler weitere Infos zum Upgrade veröffentlichen. Die Liste bietet also nur einen ersten Einblick.

Shooter-Gott shroud spricht auf Twitch über seine ersten Eindrücke von Counter-Strike 2, scherzt: „Bye bye FPS“

Counter-Strike 2: Spielgrafik und Animationen

Optisch bleibt man dem bekannten Stil von Counter-Strike treu, allerdings nutzt man die neuen Möglichkeiten der Engine auch für frische Gameplay-Elemente.

Man möchte mit hochauflösenden Effekten die Verhaltensweisen mehrere Elemente im Spiel anpassen:

Wasser

Explosionen

Feuer

Rauch

Mündungsfeuer

Projektilspuren

Aufpralleffekte

und mehr

Besonders der Rauch verändert sich drastisch, reagiert viel mehr auf anderen Einflüsse. Dazu aber weiter unten mehr. Ach ja – und man kann übrigens seine Füße in CS2 sehen!

Spielgrafik, Umgebungseffekte und auch das Benutzer-Interface werden umfassend überarbeitet und verbessert.

Dazu zählen auch eure Skins aus CS:GO, die ihr in Counter-Strike 2 behalten dürfte. Die Skins und auch die normalen Waffen bekommen neue, hochauflösende Modelle.

Ihr dürft eure Skins behalten, doch sie sollen besser aussehen.

Counter-Strike 2: Überarbeitete Maps

Altbekannte Maps bekommen mit CS2 einen neuen Anstrich. Die Entwickler unterteilen aktuell in drei unterschiedliche Arten von Überarbeitungen:

Generalüberholt Von Grund auf neu gebaut

Überarbeitet Neues Beleuchtungs- und Rendering-System

Aufgefrischt Verbesserung der Beleuchtung und Lesbarkeit



Die aufgefrischten Karten sind aktuell dazu gedacht, dass Spieler beim Testen mehr auf die Gameplay-Anpassungen achten und weniger von den optischen Neuerungen beeinflusst werden.

Wir haben euch eine kleine Galerie mit Beispiel-Bildern erstellt:

Generalüberholt: Overpass – Alt Generalüberholt: Overpass – Neu

Überarbeitet: Nuke – Alt Überarbeitet: Nuke – Neu Aufgefrischt: Dust II – Alt Aufgefrischt: Dust II – Neu

Von den neuen Tools der Source-2-Engine profitierten auch die Map-Bauer der Community.

Möchtet ihr mehr Details über das Thema erfahren, startet das englische Video der Entwickler zu den optischen Upgrade der Counter-Strike-Welt:

Counter-Strike 2: Die neue Tickrate

Ein eher technisches Thema, aber besonders spannend für Spieler mit kompetitiven Ansprüchen. Der Netcode bekommt ein dickes Upgrade und die Entwickler erklären es folgendermaßen:

In CS:GO zählten nur die Ticks und es gab 64 Ticks pro Sekunde. Die Zeit zwischen den Ticks hat der Server ignoriert – die Tickrate war also nicht „Echtzeit“, sondern der Server sah immer nur diese 64 Ticks in der Sekunde.

Mit CS2 soll es einen Echtzeit-Tick geben. Der Server weiß dann ganz genau, wann welche Aktion ausgeführt wurde.

Beispiel Granatenwurf: Bei CS:GO erkannte der Server den Wurf in einem Tick und genau zum Zeitpunkt des Ticks kam dann der Wurf. In CS2 erkennt der Server, dass der Wurf eigentlich zwischen den Ticks stattfindet und passt den Wurf-Moment entsprechend an.

Dadurch bieten dieselben Aktionen viel konstantere Ergebnisse. Bewegungen, Waffenfeuer, Würfe – der Server erkennt viel genauer, wer, wann, welche Eingabe getätigt hat und regeln den Ablauf entsprechend.

Mehr Infos zum Thema findet ihr auch hier im englischen Video der Entwickler:

Counter-Strike 2: Der neue Rauch

Im Highlight steht auch der neue Rauch von CS2. Der pufft jetzt nicht mehr einfach aus der Granate und macht seine übliche Wolke. In CS2 reagiert der Rauch auf die Umgebung und sogar auf andere Gameplay-Elemente:

Gameplay-Interaktionen

Natürliche Ausbreitung

Reaktionen auf Licht

Objekte halten die Ausbreitung auf, Licht/Schatten lassen sich auf den dichten Rauchwolken erkennen. Mit Waffenfeuer könnt ihr sogar Löcher in den Rauch schießen, um euch eine Sichtlinie zu schaffen:

Auch hier haben die Entwickler ein englisches Video zu Thema veröffentlicht, in das ihr hier reinschauen könnt:

Es sind noch lange nicht alle Details zum großen CS:GO-Upgrade bekannt, wir behalten auf MeinMMO die Lage ganz genau im Blick. Gibt es neue Infos, kriegt der Artikel ein Update.

Es sind noch lange nicht alle Details zum großen CS:GO-Upgrade bekannt, wir behalten auf MeinMMO die Lage ganz genau im Blick. Gibt es neue Infos, kriegt der Artikel ein Update.

Habt ihr noch Fragen oder wollte eure Meinung zu CS2 loswerden, stehen euch die Kommentare offen.