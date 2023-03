Shooter-Gott shroud spricht auf Twitch über seine ersten Eindrücke von Counter-Strike 2, scherzt: „Bye bye FPS“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Ihr könnt übrigens eure teuren CS:GO-Skins auch in Counter-Strike 2 weiterhin nutzen. Es ist also nicht schlimm, wenn ihr gerade den Wert eines Sportwagens in dem Taktik-Shooter gelassen habt:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Okay, die Smokes sehen verdammt geil aus, aber trotzdem bye bye FPS, das wird weh tun. Zum Glück läuft Counter-Strike schon großartig, also ist das keine große Sache. Es ist nur so, dass wenn man ohnehin schon Probleme hat, man noch mehr Probleme haben wird, und das nervt.

Was sagt shroud zuden neuen Smokes? Der Streamer glaubt, dass eure frames-per-second (FPS) unter den neuen Smokes leiden könnten. Seine erste Reaktion war: „Volumetrisch, oh volumetrisch. Bye bye FPS, bye bye. Es war schön dich kennengelernt zu haben Framerate.“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Worüber spricht shroud? Valve hat am 22. März offiziell Counter-Strike 2 angekündigt , ein Update zu Counter-Strike: Global Offensive. Natürlich hat shroud als ehemaliger CS:GO-Profi in einem Twitch-Stream umgehend auf die Ankündigung reagiert und ein paar erste Gedanken geteilt.

Insert

You are going to send email to