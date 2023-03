In einem neuen Shooter auf Steam werden Camper bestraft – Die finale Beta startet bald

Das neue Cinematic zu Patch 10.0.7 von World of Warcraft ist da – schaut euch hier an, wie die Story auf den Dracheninseln weitergeht.

Erst vor wenigen Tagen startete mit “The Finals” ein weiterer actiongeladener Shooter in einen zweiwöchigen Beta-Test, der bereits am ersten Tag zahlreiche Zuschauer auf Twitch anzog.

Wie könnt ihr an der Beta mitmachen? Wenn ihr an der Beta teilnehmen wollt, müsst ihr auf der Steam-Seite von Veiled Experts anfragen, Zugriff zu dem Test zu erhalten.

So gibt es etwa ein Magnetfeld, das sich während des Matches bewegt, die Map verkleinert und euch zwingt, eure Positionen zu verändern. Seid ihr in dem Magnetfeld, bekommt ihr Schaden.

Gespielt wird in Veiled Experts eine Variation des für Shooter-Fans bekannten „Suchen und Zerstören“-Modus, in dem ein Team eine Bombe platzieren und das andere Team die Bombe entschärfen muss.

Was ist das für ein Spiel? Veiled Experts ist ein von Nexon Games entwickelter Taktik-Shooter, in dem zwei Teams bestehend aus jeweils 5 Spielern gegeneinander antreten und der als Free2Pplay-Titel auf Steam erscheint.

