Eine der besten Kriegs-Serien aller Zeiten ist auf Amazon Prime Video gestartet und ein absolutes Muss für Fans des Genres

Auf Amazon Prime Video könnt ihr derzeit eine harte, aber gelungene Serie sehen, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Im Hintergrund werkelten prominente Produzenten mit.

Um welche Serie geht es? The Pacific ist eine Miniserie aus dem Jahr 2010. Sie enthält eine Staffel mit 10 Episoden, die jeweils eine Stunde dauern.

Produziert wurde The Pacific von HBO, wobei Steven Spielberg und Tom Hanks als ausführende Produzenten mit an Bord waren. Falls euch die Kombination aus Kriegsserie, Spielberg und Hanks bekannt vorkommt, ist das kein Zufall: Schon Band of Brothers, ein weiterer, einflussreicher Genre-Vertreter, stammte von dem Produzenten-Duo.

Und genauso wie sie entführt auch The Pacific an einen Schauplatz des Zweiten Weltkriegs. Anstatt auf europäischen Schlachtfeldern wie der Normandie stattzufinden, erzählt die Serie – wie der Name schon andeutet – von Konflikten im Pazifik.

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Die Härte des Krieges

Worum geht es in der Serie? Die Geschichte zeigt drei Soldaten der 1. US-Marineinfanteriedivision, die über vier Jahre hinweg, zwischen 1941 und 1945, an verschiedenen Schlachten teilnehmen. Darunter der Kampf um Guadalcanal, Iwo Jima oder Okinawa.

Im Vordergrund steht dabei vor allem das Schicksal der Soldaten und ihre persönliche Reise, wobei die konkrete Geschichte auf echten Aufzeichnungen basiert. The Pacific zeigt dabei weniger actionreiche Kämpfe, sondern beleuchtet, was der Krieg mit den Menschen macht.

Die Serie ist nichts für Zartbesaitete – zu diesem Fazit kommen auch 46 Kritiker, die auf Rotten Tomatoes starke 89 % vergeben. Dort wird The Pacific als „ehrliche, wenn auch erschreckende Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg“ beschrieben. Die Serie sei „visuell atemberaubend“, aber „nichts für schwache Nerven“.

Die Zuschauer sind sogar noch positiver gestimmt und vergeben bei über 250 Ratings eine Wertung von 91 %. Gelobt wird die realistische Erzählweise und der Umstand, dass die Geschichte sehr charaktergetrieben erzählt wird.

Wer starke, aber erschütternde Kriegsgeschichten sehen möchte, ist bei The Pacific definitiv an der richtigen Adresse.

Derzeit könnt ihr die Serie auf Amazon Prime Video streamen. Habt ihr sie bereits gesehen, oder ist nun euer Interesse dafür geweckt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Steven Spielberg tritt öfters als Produzent in Erscheinung. Erst 2026 war es wieder der Fall: Mit einer neuen Miniserie kehrt Steven Spielberg zu seinen „Jurassic Park“-Wurzeln zurück, schlägt auf Netflix ein wie ein Meteor