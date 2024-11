„Eine der großartigsten Szenen der Fernsehgeschichte“ – Historiker schwärmt von einer Serie von Steven Spielberg

Ein Historiker hat sich verschiedene Filme angeschaut und historisch eingeordnet, eine Serie von Steven Spielberg bekam dabei besonderen Lob.

Um wen geht es?

Daniel Robert Snow, besser bekannt als “Dan Snow” ist ein englischer Historiker.

Snow betreibt den History-Channel und YouTube-Kanal “History Hit”, auf dem er historische Ereignisse thematisiert und einordnet

Bei History Hit spricht Snow auch hin und wieder über historische Filme und wie akkurat diese umgesetzt sind

History Hit hat auf YouTube rund 1,27 Millionen Abonnenten. Die Videos des Kanals erreichen regelmäßig Hunderttausende Aufrufe. Das meist geschaute Video auf History Hit wurde 8,6 Millionen Mal gesehen.

Von welcher Serie schwärmt der Historiker? Snow hat in einem YouTube-Video von Juni 2024 über D-Day-Filme gesprochen. Dabei sprach er auch über Steven Spielbergs Miniserie „Band of Brothers“, die 2003 zum ersten Mal in Deutschland ausgestrahlt wurde (US Erststaustrahlung war 2001).

Die Serie behandelt die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs zwischen 1942 und 1945 aus der Sicht einer Kompanie der US-Streitkräfte. Dieses landet am 6. Juni 1944 in der Normandie und ist somit Teil des D-Days.

Im Verlauf des Videos kommt Snow zu einer Szene, die er kurz darauf mit lobenden Worten hervorhebt. Die Ereignisse folgen einer kleinen Gruppe Soldaten, deren Aufgabe es ist, gezielt Positionen der Deutschen auszuschalten. Sie schleichen sich durch das Terrain und kämpfen sich zu Artilleriestellungen ihrer Feinde vor, um diese dann zu zerstören.

Falls ihr die Werke von Spielberg mögt, ist “Krieg der Welten” immer wieder einen Blick wert:

„Eine der besten Szenen der Fernsehgeschichte“

Was sagt der Historiker zu der Szene? Dan Snow adelt die Szene als „eine der großartigsten Szenen der Fernsehgeschichte“ und erklärt anschließend, dass die Szene durch die Soundkulisse, die Rolle der Soldaten und wie sich die Schauspieler bewegten, historisch sehr akkurat sei.

Das ist, glaube ich, eine der großartigsten Szenen der Fernsehgeschichte. Sie haben enorme Mühen auf sich genommen, um sicherzustellen, dass es sehr akkurat ist. Die Darsteller haben die Art von Training absolviert, das taktische Training, das diese Männer durchlaufen hätten. Das Sounddesign und die Waffen sind akkurat. Sie haben Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg abgefeuert, um eine akkurate Soundkulisse zu schaffen. Und es wird gezeigt, wie wichtig kleine Einheiten von gut ausgebildeten und gut geführten Männern sind, die am D-Day alle ihre Rolle spielen. Und es ist die Summe all dieser kleinen Aktionen, die dazu führte, dass der D-Day ein Erfolg war und dass die Alliierten weniger Verluste erlitten, als sie befürchtet hatten, als sie die Strände erreichten. Historiker Dan Snow bei History Hit auf YouTube

Dass die Schauspieler für Band of Brothers von Spielberg durch ein hartes Training geschickt wurden, um sich auf die Serie vorzubereiten, ist bereits seit Längerem bekannt. Zu dem Training gehörten typische Aspekte der Ausbildung von Soldaten wie ein Fünf-Meilen-Lauf am Morgen, Schusswaffenübungen, taktischen Manövern, simulierte Feuergefechte und Orientierungsläufe.

Mehr zu dem Training von Band of Brother lest ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts: „Wir haben keine Kraft mehr“: Steven Spielberg schickte die Darsteller seiner Kriegs-Serie durch die Hölle

Neben Band of Brothers gilt auch Spielbergs „Der Soldat James Ryan“ (Originaltitel: Saving Private Ryan) bis heute als einer der besten und historisch akkuratesten Kriegsfilme aller Zeiten. Tom Hanks, der in dem Film eine der Hauptrollen spielte, war neben Spielberg einer der Produzenten von „Band of Brothers“.

Für seine Rolle in dem Film „Forrest Gump“ musste Tom Hanks ziemliche Anstrengung auf sich nehmen. Für die bekannten Szenen des Films, in denen er durch das ganze Land läuft, haben sie 27 Tage am Stück gedreht, berichtet der heute 68-Jährige: Tom Hanks gewann einen Oscar, weil er durch das ganze Land rannte: „Wir drehten 27 Tage am Stück.“