Die neue Netflix-Miniserie, produziert von Steven Spielberg, hat bereits mehr als 23 Millionen Aufrufe gesammelt

Steven Spielberg und Dinosaurier, kann diese Kombination überhaupt schiefgehen? Seine erneute Reise in die Welt der Urzeitwesen erobert derzeit auf jeden Fall Netflix. Mit am Start: Morgan Freeman.

Was hat Steven Spielberg jetzt produziert? Vom kreativen Kopf hinter Klassikern wie „Jurassic Park“, „Indiana Jones“, „Schindlers Liste“ oder „Der Soldat James Ryan“ ist jetzt eine neue Mini-Serie mit dem Namen „Die Dinosaurier“ auf Netflix erschienen.

Die 4 Folgen sind zwischen 44 und 48 Minuten lang und behandeln die Geschichte der Dinosaurier von ihrem Aufstieg bis hin zu ihrem Untergang. Immer mit dabei: Oscar-Preisträger Morgan Freeman („Million Dollar Baby“) als Sprecher.

Eine Doku, die Interesse weckt

Wie erfolgreich ist die Serie? Erst am 6. März 2026 gestartet, soll die Serie auf Netflix bereits auf 23,4 Millionen Aufrufe kommen. Das berichtet die Webseite whats-on-netflix.com, via sensacine.com. Bei den Top-Serien in Deutschland reicht es sogar für eine Position unter den aktuell beliebtesten 10 Serien.

Das ist durchaus bemerkenswert, da es sich bei „Die Dinosaurier“ um eine fiktive Dokumentation handelt. Auf Netflix dominieren normalerweise andere Genres wie Thriller, Abenteuer, Romanzen oder Krimis.

„Die Dinosaurier“ ist übrigens eine Art Quasi-Nachfolger von einer anderen Doku-Serie von Steven Spielberg, bei der ebenfalls Morgan Freeman als Erzähler zur Verfügung stand. Die Rede ist von „Leben auf unserem Planeten“, die aus 8 Folgen besteht und 2023 erschienen ist.

Auch diese Serie könnt ihr aktuell auf Netflix schauen. Dort drehen sich vereinzelte Folgen ebenfalls um die Dinosaurier, doch geht’s auch um die Entstehung von Säugetieren und Menschen. Ebenfalls ein großer Erfolg, aber auf Amazon Prime, ist die Serien-Adaption einer beliebten Spielereihe: Staffel 2 von Fallout ist mit über 83 Millionen Zuschauern ein Erfolg, doch die Nummer 1 auf Amazon ist der moderne Schwarzenegger