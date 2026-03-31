Staffel 2 von Fallout ist mit über 83 Millionen Zuschauern ein Erfolg, doch die Nummer 1 auf Amazon ist der moderne Schwarzenegger

Fallout hat im Dezember 2025 eine 2. Staffel erhalten und nun hat Amazon endlich offizielle Zahlen zu den Zuschauern veröffentlicht. Sie zeigen: Die Serie war ein großer Erfolg, doch für den Platz 1 in einer bestimmten Kategorie reicht es nicht.

Fallout hat bisher zwei Staffeln auf Amazon Prime erhalten und die dritte ist bereits in Arbeit. Das ist dem großen Erfolg zu verdanken, den der Streaming-Gigant mit der Adaption von Bethesdas Videospielreihe erzielte.

Nun hat Amazon erstmals offizielle Zahlen zur zweiten Staffel veröffentlicht und verraten, wie viele Menschen die acht neuen Folgen gesehen haben.

Das sollen einem Bericht von The Hollywood Reporter zufolge 83 Millionen seit dem Release am 16. Dezember 2025 gewesen sein.

Zum Vergleich: Staffel 1 schaffte es im April 2024, innerhalb der ersten zwei Wochen 65 Millionen Zuschauer zu erreichen. Bis zum Oktober 2024 waren es einem Post auf x.com zufolge 100 Millionen Zuschauer.

Der große Unterschied zwischen den beiden Staffeln: Alle Folgen erschienen damals zur gleichen Zeit, während sich Amazon bei Staffel 2 für eine wöchentliche Ausstrahlung entschieden hat.

83 Millionen Zuschauer sind knapp vier Monate nach Start eine stattliche Zahl, doch Amazon zufolge erreicht sie nicht den Platz 1 der Serien, die für eine weitere Staffel zurückgekehrt sind.

Macht Platz, hier kommt Reacher!

Wer landet auf Platz 1? Hollywood Reporter zufolge befindet sich auf Platz 1 der zurückkehrenden Serien noch immer Reacher. Die Krimi-Serie mit Actionelementen erzählt vom Ex-Militärpolizisten Jack Reacher und läuft seit 2022. Bislang wurden 3 Staffeln veröffentlicht und eine vierte ist Hauptdarsteller Alan Ritchson zufolge auf dem Weg, wie Forbes berichtete.

In diesem Fall wird der schießwütige Ghul also vom harten Action-Star geschlagen, der in mancherlei Hinsicht ein moderner Arnold Schwarzenegger ist. Ähnlich wie das Vorbild verkörpert Reacher die muskelbepackte Ein-Mann-Armee, spricht dabei nicht viel und hat höchstens mal trockene Sprüche auf Lager.

Der vielleicht größte Unterschied zwischen Reacher und vielen von Schwarzeneggers Figuren: Jack Reacher ist ein sehr guter Ermittler, der einen großen Teil seiner Arbeit mit dem Köpfchen erledigt.

Wie viele Zuschauer die 2. Staffel erreichte, hat Amazon leider nicht direkt verraten. Jedoch kennen wir hier zumindest die Menge der gesehenen Minuten: Schon in der ersten Woche von Season 2 sammelte die Serie 1,69 Milliarden Minuten an Watch-Time (via cbr.com).

Auch wenn Fallout den Rekord von Reacher bislang noch nicht erreicht hat, kann sich das in der Zukunft noch ändern. Übrigens konnte die Serie insgesamt, also beide Staffeln zusammengenommen, seit dem 16. Dezember 2025 satte 100 Millionen Zuschauer erreichen.

Amazon hat inzwischen ein Statement veröffentlicht, das den Erfolg adressiert:

Fallout findet bei unserem weltweiten Prime Video-Publikum weiterhin großen Anklang, und das Erreichen von 100 Millionen Zuschauern ist ein Beweis für die unglaubliche kreative Vision unserer Partner […] sowie der gesamten Besetzung und Crew. Die Leistung der Serie bestätigt dies erneut: Die zweite Staffel reiht sich nun neben der ersten Staffel in die vier erfolgreichsten Staffeln ein, die wir je gestartet haben. Peter Friedlander (TV-Chef von Amazon MGM Studios)

Erhält Fallout eine 3. Staffel? Ja, und das ist bei diesem Erfolg auch kein Wunder. Hält die Serie den Rhythmus vergangener Staffeln ein, dürfte uns die Fortsetzung 2028 oder spätestens 2029 erwarten. Was sind eure Erwartungen daran? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Die 2. Staffel hat zwar große Erfolge erzielt, konnte aber nicht alle überzeugen: Ich konnte bereits 6 Folgen von Fallout Staffel 2 sehen und habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch