Clint Eastwood sorgte mit seiner 1. Szene in einem Monster-Film für Wutausbrüche beim Regisseur, wurde dennoch zur Legende

EntertainmentSpecial
2 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Clint Eastwood sorgte mit seiner 1. Szene in einem Monster-Film für Wutausbrüche beim Regisseur, wurde dennoch zur Legende

Clint Eastwood ist ein bekannter und beliebter Schauspieler, der vor allem mit seinen Auftritten in Western-Filmen für Aufmerksamkeit sorgte. Zuvor war er allerdings eher negativ aufgefallen und hatte mit einer kleinen Rolle seinen Regisseur verärgert.

Wer an Clint Eastwood denkt, dem fallen vermutlich einige seiner bekanntesten Filme ein. Eine Handvoll Dollar, Zwei Glorreiche Halunken, Erbarmungslos, Gran Torino oder Million Dollar Baby etwa. Auch als Regisseur feierte er Erfolge und erhielt sogar von Historikern Lob.

Nur die wenigsten allerdings dürften den Monster-Film Die Rückkehr des Ungeheuers kennen. Dabei ist der Streifen aus dem Jahr 1955 die Fortsetzung des Kultfilms Der Schrecken vom Amazonas.

Darin spielte der damals 25-jährige Clint Eastwood seine erste richtige Rolle. Sie war jedoch so klein und für den Regisseur unbedeutend, dass sie im Verlauf der Dreharbeiten zu harten Auseinandersetzungen führte. Der damals noch junge Clint dachte kurzzeitig sogar, sein Regisseur würde ihn verachten.

Clint Eastwood schuf mit „Unforgiven“ einen großartigen Western
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Vor Crimson Desert wollte der Entwickler einen Rivalen zu Pokémon erschaffen, könnte schon in 2 Jahren fertig sein Die 10 teuersten Zauber in Dungeons & Dragons, die euch in den finanziellen Ruin treiben Sword Art Online gilt als Vorreiter von Animes mit fragwürdigen Inhalten, jetzt stellt der Macher sein neues Werk vor 8 Shooter auf Steam sind richtig gut, aber nur wenige kennen sie Fans von Warhammer 40.000 meckern laut genug, bekommen genau das, was sie fordern – Wollen jetzt noch lauter nörgeln Bridgerton Staffel 5: Alle Infos zum Trailer, Release, Cast Neues MMORPG verzichtet auf Klassen, lässt euch besiegte Feinde übernehmen, lädt jetzt zum Playtest auf Steam Die stärkste Waffe aus Crimson Desert hat 99.000 mehr Angriff als euer lahmer Prügel, natürlich gibt es ein „aber“ Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe einfacher machen können Crimson Desert: Inventar schnell vergrößern – So geht’s Crimson Desert Patch bringt neue permanente Mounts, auf die ihr gewartet habt – Vollständige Patch Notes für 1.01.00 vom 29. März Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe einfacher machen können

Ein schrecklicher Start

Was geschah am Set? In Die Rückkehr des Ungeheuers wurde Eastwood für die Rolle eines Labortechnikers gecastet. Dieser trifft in einer Szene auf den Protagonisten Professor Clete Ferguson und zeigt ihm einige Ratten, an denen experimentiert wird.

Hier seht ihr einen Ausschnitt, Eastwoods Auftritt beginnt bei Sekunde 01:11:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Insgesamt dauert der Auftritt des angehenden Schauspielers nur etwa 20 Sekunden. Eigentlich keine große Sache, doch schon bevor die Dreharbeiten überhaupt begannen, kam es zum Konflikt.

Im Buch „Conversations with Clint: Paul Nelson’s Lost Interviews with Clint Eastwood, 1979-1983“ erinnert sich Eastwood, wie er nach dem Casting gemeinsam mit dem Produzenten William Alland den Regisseur des Films, Jack Arnold, aufsuchte.

Dort kam es zu Meinungsverschiedenheiten. Der Regisseur hatte nämlich andere Pläne für die Szene und reagierte entsprechend ungehalten.

Ich betrat das Set und der Regisseur sagte: „Was zum Teufel ist das denn? Ich habe dir doch gesagt, dass ich diese verdammte Szene nicht drehen will! Wer ist dieser Typ?“

Ich dachte, ich bekomme gleich einen Schlag. [Arnold] schrie und brüllte.

Clint Eastwood

Am Ende gewann der Produzent die Auseinandersetzung und die Szene wurde gedreht. Clint Eastwood durfte die Rolle spielen, ein fader Beigeschmack blieb aber dennoch. Der Produzent beruhigte den verunsicherten Schauspieler:

„[Alland] hat mir klargemacht, dass es nichts gegen mich war. Der Regisseur wollte die Szene einfach nicht im Film haben, also sah er keinen Grund, sie zu drehen, und meinte, man solle sie herausschneiden. Das war ein verdammt harter Start in die Schauspielkarriere. Man betritt das Set und weiß sofort, dass der Regisseur die Szene hasst. Und damit weiß man auch, dass er einen hasst.

Clint Eastwood

Ganz so dramatisch schien die Beziehung zwischen Eastwood und dem Regisseur dann doch nicht zu sein. Zwar konnte letzterer der Szene und somit auch Eastwoods Rolle nichts abgewinnen, doch schon beim nächsten Film von Arnold, Tarantula, war der Schauspieler abermals mit an Bord.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
5 Vaults aus Fallout, in denen es sich richtig gut leben lässt
von Christoph Waldboth
Mehr zum Thema
Der erste Film eines Helden machte einen lahmen Schurken zu einem der besten im MCU – Nur noch 1 Tag auf Netflix
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Harry Potter auf HBO Max: Alles zum Start, Besetzung und Trailer der Serie
von Linda Baumgartl

Und spätestens nach Eastwoods Durchbruch mit Eine Handvoll Dollar im Jahr 1964 dürfte der Regisseur dankbar gewesen sein, dass der neugeborene Star ausgerechnet in einem seiner Filme sein Debüt gefeiert hatte. Allerdings gab es auch bei diesem heute legendären Western Probleme: „Musste ihn reich machen“: Ein legendärer Western mit Clint Eastwood sorgte für eine Klage, weil der Film eigentlich nur ein Remake ist
﻿

Quelle(n): Slash Film, Titelbild: Amazon MGM Studios
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Fallout gute Vaults

5 Vaults aus Fallout, in denen es sich richtig gut leben lässt

Larry King Stan Lee Interview

Einer der größten Mistkerle von Marvel war der Favorit von Stan Lee, galt für ihn gar nicht als Bösewicht

The Boys Prime Video Homelander schockiert 2

Gegen eine böse Gruppe in The Boys wirkt selbst Homelander so freundlich wie Superman

Disney Press Content Scrubs Staffel 1 Dr. Cox v 2

Die neue Staffel von Scrubs fängt ziemlich gut an, doch eine Entscheidung kann ich trotzdem nicht verzeihen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx