5 Vaults in Fallout sind purer Luxus, machen sogar die Postapokalypse zum Urlaubsort

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5 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
5 Vaults in Fallout sind purer Luxus, machen sogar die Postapokalypse zum Urlaubsort

Die Vaults aus Fallout haben keinen guten Ruf. Das liegt an den teils grausamen Experimenten, die in vielen Bunkern durchgeführt wurden. Allerdings gibt es auch positive Beispiele, die zeigen: Das Leben in der Vault kann auch sehr angenehm sein.

Vaults dienen in der Welt von Fallout – anders als zunächst angenommen – nicht zum Schutz der Menschen vor der Postapokalypse, sondern dazu, im Untergrund perfide Experimente durchzuführen. Einige der schlimmsten haben wir in einer eigenen Liste auf MeinMMO vorgestellt.

Heute wollen wir uns jedoch Vaults ansehen, die das genaue Gegenteil sind: Nämlich Orte, in denen man angenehm und teils sogar in luxuriösen Umständen leben kann. Aus verschiedenen Gründen gibt es dort keine oder nur „gute“ Experimente an den Bewohnern, und stattdessen ein lebenswertes Umfeld – was im Ödland purem Luxus gleichkommt.

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Vault 81

  • Bekannt aus: Fallout 4

Die erste Vault auf der Liste zeigt, was hätte sein können, wenn die Aufseher ihren Anweisungen nicht Folge geleistet hätten. Eigentlich war auch dieser Bunker von Vault-Tec für Experimente vorgesehen. Man wollte ein Heilmittel erschaffen, das gegen jede Art von Krankheit hilft.

Die Bewohner von Vault 81 sollten die Probanden dafür sein. Doch als der Große Krieg begann und sich alle in den Untergrund zurückzogen, hatte die Aufseherin Dr. Olivette plötzlich ein schlechtes Gewissen. Sie stellte das System ab, das dafür das verantwortlich war, die Krankheiten, an denen geforscht werden sollte, freizusetzen.

Gleichzeitig wurden drei Wissenschaftler in einem geheimen Teil der Vault eingesperrt, wo sie abseits der Menschen Experimente an Tieren durchführten. Die eigentlichen Vault-Bewohner lebten auf der anderen Seite ein recht normales Leben. Es gab fließendes Wasser, Elektrizität und allgemein gute Versorgung.

Im Jahr 2277 öffnete der damalige Aufseher die Türen, um in Kontakt mit der Außenwelt zu treten. Das diente dazu, an Nahrung und Ersatzteile für Reparaturen zu gelangen.

Hier zeigte sich, wie sehr sich die Bewohner der Vault an ihr vergleichsweise luxuriöses Leben gewöhnt hatten: Sie reagierten auf Fremde höchst skeptisch und zeigten ihnen gegenüber kein Vertrauen. Die Angst, dass ein Eindringling den Frieden stören könnte, war zu groß.

Quelle(n): Titelbild: Prime Video auf YouTube
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