Aniimo: Charakter löschen und anpassen – Was ihr zum Thema Neustart wissen müsst

Manch einer ist mit seinen Entscheidungen in Aniimo vielleicht unzufrieden. Doch gibt es eine Möglichkeit, neu anzufangen? MeinMMO hat dazu alle Infos für euch.

Über unser Inhaltsverzeichnis kommt ihr direkt zu den Stellen, die ihr braucht:

Kann man seinen Charakter löschen? Die kurze Antwort ist: Nein. Wenn ihr neustarten wollt, müsst ihr das auf etwas umständlichen, anderen Wegen tun.

Welche Möglichkeiten gibt es, neu zu starten? Wollt ihr trotzdem neu anfangen, habt ihr folgende Wege zur Auswahl:

Ein neues Konto anmelden, das nicht mit eurem vorherigen verknüpft ist

Einen anderen Server wählen

Den Support um einen Reset bitten Geht dafür im Hauptmenü auf die Figur mit dem Headset oder nutzt diesen Link



Zusätzlich habt ihr auch die Möglichkeit, euren Charakter im Nachgang anzupassen, wenn ihr nur mit eurem Aussehen oder eurem Namen nicht zufrieden seid.

Video starten Der Kreaturensammler Aniimo gibt seinen Release für PC, Konsolen und Mobile im Trailer bekannt Autoplay

Charakter nachträglich anpassen

Was, wenn ich nur meinen Charakter nicht mag, den Fortschritt aber behalten will? Ihr könnt euren Charakter jederzeit im Spiel anpassen. Geht dafür folgenden Weg:

Menü im Spiel → Erscheinungsbild → Design

Hier findet ihr die Möglichkeit euren Charakter anzupassen.

Wählt dort aus, was ihr anpassen wollt: euer generelles Aussehen oder die Frisur. Ihr könnt alles so anpassen, als wärt ihr wieder im Charaktereditor. Die Kleidungsanpassung ist leider noch nicht aktiviert.

Kann ich auch das Geschlecht ändern? Nein. Ihr könnt das Geschlecht eures Charakters nicht im Nachhinein anpassen. Hier solltet ihr euch zum Start absolut sicher sein, ansonsten müsst ihr einen der oben erwähnten Wege gehen.

Kostet das was? Wollt ihr nur Make-up oder Augenfarbe ändern, kostet das nichts. Alle größeren Anpassungen wie Größen, Formen und Farben kosten euch entweder eine „Friseursalon-Karte“ oder „Karte umgestalten“.

Die findet ihr im Laden unter dem Punkt „Gegenstand“. Dort könnt ihr die Karten jeweils für 300 Glitzer kaufen, die ihr euch einfach auf etlichen Wegen leicht erspielen könnt und kein Echtgeld braucht:

Hier findet ihr alle Karten, die ihr für die Anpassungen braucht.

Tipp: Ein Ticket bekommt ihr vom Spiel spendiert, wenn ihr das Tutorial abschließt. So könnt ihr dann in Ruhe schauen, ob euch euer Charakter gefällt, und ihn ansonsten einmal gratis anpassen.

Wie kann ich meinen Namen ändern? Dafür braucht ihr eine „Karte zur Namensänderung“. Die bekommt ihr auch für 300 Glitzer im Laden. Benutzt sie dann aus eurem Inventar heraus oder geht über euer Profil und ändert den Namen dort.

Zu Beginn stellt euch Aniimo auch vor eine andere folgenschwere Wahl, die ähnlich endgültig ist wie die eures Geschlechts. Denn im Laufe des Tutorials habt ihr die Wahl zwischen Lunara und Kühno (Helion). Damit ihr hier keinen umständlichen Weg gehen und euren Fortschritt zurücksetzen müsst, haben wir für euch ausklamüsert, welcher Starter zu euch passt: Das Monster-Sammelspiel Aniimo schenkt euch einen von 2 Startern, aber welchen solltet ihr nehmen?