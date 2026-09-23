Aniimo: Charakter löschen und anpassen – Was ihr zum Thema Neustart wissen müsst

Manch einer ist mit seinen Entscheidungen in Aniimo vielleicht unzufrieden. Doch gibt es eine Möglichkeit, neu anzufangen? MeinMMO hat dazu alle Infos für euch.
Über unser Inhaltsverzeichnis kommt ihr direkt zu den Stellen, die ihr braucht:
- Charakter löschen
- Wie neustarten
- Aussehen anpassen
- Geschlecht ändern
- Kosten für Änderungen
- Namen ändern
Kann man seinen Charakter löschen? Die kurze Antwort ist: Nein. Wenn ihr neustarten wollt, müsst ihr das auf etwas umständlichen, anderen Wegen tun.
Welche Möglichkeiten gibt es, neu zu starten? Wollt ihr trotzdem neu anfangen, habt ihr folgende Wege zur Auswahl:
- Ein neues Konto anmelden, das nicht mit eurem vorherigen verknüpft ist
- Einen anderen Server wählen
- Den Support um einen Reset bitten
- Geht dafür im Hauptmenü auf die Figur mit dem Headset oder nutzt diesen Link
Zusätzlich habt ihr auch die Möglichkeit, euren Charakter im Nachgang anzupassen, wenn ihr nur mit eurem Aussehen oder eurem Namen nicht zufrieden seid.
Charakter nachträglich anpassen
Was, wenn ich nur meinen Charakter nicht mag, den Fortschritt aber behalten will? Ihr könnt euren Charakter jederzeit im Spiel anpassen. Geht dafür folgenden Weg:
- Menü im Spiel → Erscheinungsbild → Design
Wählt dort aus, was ihr anpassen wollt: euer generelles Aussehen oder die Frisur. Ihr könnt alles so anpassen, als wärt ihr wieder im Charaktereditor. Die Kleidungsanpassung ist leider noch nicht aktiviert.
Kann ich auch das Geschlecht ändern? Nein. Ihr könnt das Geschlecht eures Charakters nicht im Nachhinein anpassen. Hier solltet ihr euch zum Start absolut sicher sein, ansonsten müsst ihr einen der oben erwähnten Wege gehen.
Kostet das was? Wollt ihr nur Make-up oder Augenfarbe ändern, kostet das nichts. Alle größeren Anpassungen wie Größen, Formen und Farben kosten euch entweder eine „Friseursalon-Karte“ oder „Karte umgestalten“.
Die findet ihr im Laden unter dem Punkt „Gegenstand“. Dort könnt ihr die Karten jeweils für 300 Glitzer kaufen, die ihr euch einfach auf etlichen Wegen leicht erspielen könnt und kein Echtgeld braucht:
Tipp: Ein Ticket bekommt ihr vom Spiel spendiert, wenn ihr das Tutorial abschließt. So könnt ihr dann in Ruhe schauen, ob euch euer Charakter gefällt, und ihn ansonsten einmal gratis anpassen.
Wie kann ich meinen Namen ändern? Dafür braucht ihr eine „Karte zur Namensänderung“. Die bekommt ihr auch für 300 Glitzer im Laden. Benutzt sie dann aus eurem Inventar heraus oder geht über euer Profil und ändert den Namen dort.
Zu Beginn stellt euch Aniimo auch vor eine andere folgenschwere Wahl, die ähnlich endgültig ist wie die eures Geschlechts. Denn im Laufe des Tutorials habt ihr die Wahl zwischen Lunara und Kühno (Helion). Damit ihr hier keinen umständlichen Weg gehen und euren Fortschritt zurücksetzen müsst, haben wir für euch ausklamüsert, welcher Starter zu euch passt: Das Monster-Sammelspiel Aniimo schenkt euch einen von 2 Startern, aber welchen solltet ihr nehmen?
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