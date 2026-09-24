Gabe Newell entschied sich damals für den Start von Steam, weil der bisherige Publisher ihn vergraulte: „Scheiß drauf“

Ein ehemaliger Entwickler bei Valve und Co-Creator von Counter-Strike erinnert sich an die Jahre mit Gabe Newell und berichtet, was ihn damals zum Start von Steam motiviert habe: Schlichter Trotz.

Wieso traf Gabe Newell diese Entscheidung? Gabe Newell sei von der damals bisherigen Zusammenarbeit mit Publishern so unzufrieden gewesen, dass er für die Zukunft, beginnend mit Half-Life 2, die Sache selbst in die Hand nehmen wollte. Das berichtet der ehemalige Valve-Entwickler und Co-Schöpfer von Counter-Strike, Minh Le, in einem Gespräch mit Indie Game Joe auf YouTube.

Dabei hätte Newell nicht nur ein Problem mit ihrem bisherigen Publisher von Half-Life, Sierra, gehabt. Die Zusammenarbeit habe ihn nachtragend so geprägt, dass er sich von der gesamten Publishing-Landschaft verabschieden wollte.

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Wie hat ihn die Arbeit mit Sierra bei der Entscheidung beeinflusst? Der Counter-Strike-Entwickler berichtet, dass die Zusammenarbeit für Newell so mies gewesen sei, dass diese ihm auch die zukünftige Kollaboration mit anderen potenziellen Publishern ruiniert habe. So Le:

Die Zusammenarbeit mit Sierra war eine so schlechte Erfahrung und hinterließ bei Gabe einen so bitteren Nachgeschmack, dass er einfach nur sagen wollte: ‚Scheiß drauf. Ich will nie wieder mit Publishern zu tun haben. Minh Le auf YouTube

Sierra hat damals zwar das erste Half-Life veröffentlicht, doch bei Half-Life 2 habe sich das Verhältnis zwischen ihnen und Valve so verschlechtert, dass es sogar zu Rechtsstreitigkeiten kam. 2004 hat sich Valve schließlich dazu entschieden, den Shooter selbst zu vertreiben und Steam als verpflichtende Plattform für Half-Life 2 bereitzustellen.

Wie reagierte Newells Team darauf? Le berichtet, dass in den frühen 2000ern die Entscheidung für Steam deutlich riskanter gewesen und auf mehr Skepsis gestoßen sei.

„Viele Leute bei Valve, viele meiner Kollegen, haben sich gefragt: ‚Wird das überhaupt funktionieren?‘“, sagt Le in dem Gespräch, „das war 2001, 2002. Im Jahr 2002 war die Internetverbindung der Leute noch nicht besonders gut, [sie war] sehr langsam. […] Wir dachten: ‚Ich brauche einen ganzen Tag, nur um Half-Life herunterzuladen – das wird nicht funktionieren.‘“

Er berichtet, dass sie damals nicht erahnen konnten, wie schnell sich das Internet schließlich entwickeln konnte, bis es zu dem wurde, wie wir es heute allgegenwärtig nutzen: „Zu sehen, wie sich alles 25 Jahre später verändert hat, und die Entwicklung von Steam zu beobachten, war wirklich aufschlussreich.“

Wie findet ihr diese Entscheidung, die Gabe Newell nach diesem Bericht wohl aus reinem Gefühl getroffen hat? Hättet ihr damals ebenso skeptisch reagiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Steam sowie sein Gründervater sind heute nicht nur erfolgreich, sondern bei wohl allen PC-Spielern durchaus bekannt. Wir haben uns Newells Werdegang genauer angeschaut und für euch hier auf MeinMMO zusammengefasst: Gabe Newell ist der Mann hinter Valve, doch was hat er bis zum Erfolg von Steam gemacht? [MeinMMO Classic]