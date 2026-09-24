Ist Aion 2 Pay2Win? Experte fragt ChatGPT und die KI disst erstmal WoW und Guild Wars 2

Für den globalen Start hat NCSoft das Bezahlmodell von Aion 2 angepasst. Doch wie viel Pay2Win steckt jetzt noch drin im MMORPG? Warum nicht ChatGPT für eine vermeintlich objektive Antwort fragen … und die KI enttäuscht nicht!

Was hat Aion 2 für ein Bezahlmodell? Das neue MMORPG von NCSoft setzt auf ein Free2Play-Modell mit optionalem Abo und Battle Pass. Zudem gibt es einen Ingame-Shop, über den man kosmetische Angebote, Verbrauchsgegenstände oder Angebote wie zusätzliche Charakter-Slots, Namensänderungen oder Schlüssel für Schatztruhen in der offenen Welt erhalten kann.

Das Modell, das zu uns in den Westen kommt, ist deutlich weniger aggressiv monetarisiert, als es zum Start in Korea und Taiwan der Fall gewesen ist. So könnt ihr die bestmögliche Ausrüstung beispielsweise nicht mehr über den Marktplatz kaufen, sondern müsst sie selbst herstellen. Dennoch gibt es in der westlichen Version vor allem 2 Faktoren, die stören:

Das Abo ist Pflicht für alle, die über den Marktplatz handeln oder die Währungstauschbörse nutzen wollen.

Durch die Tauschbörse kann man die Echtgeld-Währung Quna in Kina umwandeln und mit den gekauften Kina dann auf dem Marktplatz einkaufen. Dadurch lässt sich der Grind rund um die Charakterprogression spürbar abkürzen.

Doch wie viel Pay2Win steckt in der westlichen Version von Aion 2 noch drin? Da man von zehn Spielern häufig zehn unterschiedliche Meinungen zu dem Thema bekommt, hat der MMORPG-YouTuber Kanon einfach mal ChatGPT für eine möglichst objektive Einschätzung gefragt. Die Antwort der KI ist bemerkenswert.

Video starten Aion 2: Road to Global Launch Autoplay

ChatGPT mit erstaunlich differenzierten Antworten

Wie fällt die Einschätzung der KI aus? Schauen wir uns zuerst die konkreten Fragen an, mit denen sich Kanon dem Thema auf YouTube angenähert hat:

Was ist die offizielle Definition von Pay2Win in MMORPGs?

ChatGPT erklärt, dass es keine offizielle Definition gibt, da der Begriff von der Community und Industrie geprägt worden ist. Grundsätzlich beschreibt dieser Begriff ein Spiel, in das man Echtgeld für einen spielerischen Vorteil gegenüber nicht zahlenden Spielern investieren kann. Unstimmigkeiten gibt es, wenn es darum geht, wie groß und exklusiv der Vorteil ausfallen muss, um als Pay2Win durchzugehen.

Okay, dann nenne mir MMORPGs, die deiner Meinung nach nicht Pay2Win sind.

ChatGPT nennt eine ganze Reihe von Beispielen, die laut der KI nicht Pay2Win sind, darunter Final Fantasy XIV, The Elder Scrolls Online, Guild Wars 1 und New World.

Wer hier ein WoW oder Guild Wars 2 vermisst, der findet zu diesen und weiteren Spielen einen extra Abschnitt, in dem die KI erklärt, dass man diese aufgrund des WoW-Tokens, der Edelsteine und vergleichbarer Echtgeld-Elemente nicht als Pay2Win-frei bezeichnen kann.

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir auf den anstehenden West-Release von Aion 2 blicken:

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Was sind die deiner Meinung nach Top 5 Pay2Win-MMORPGs, mit Fokus auf PC-MMORPGs?

ChatGPT nennt MapleStory als das schlimmste Pay2Win-MMORPG. Danach folgen Lost Ark, Black Desert, Lineage II und Ragnarok Online.

Letzte Frage: Wie viel Pay2Win steckt in Aion 2, von einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das schlimmste Pay2Win-MMORPG aller Zeiten ist und 1 keine Spuren von Pay2Win enthält?

Die KI bewertet Aion 2 mit einer 5 von 10 und belässt es dann aber nicht dabei. ChatGPT liefert außerdem Beispiele für die verschiedenen Einstufungen (1 = Final Fantasy XIV; 7 = Black Desert; 8 = Lost Ark, 9 = MapleStory) und erklärt auch, wie sie auf die 5 von 10 kommt.

ChatGPT zeigt dabei vor allem auf die Währungsbörse, die es ermöglicht, mit Echtgeld über einen kleinen Umweg auf dem Marktplatz einkaufen zu können. Zudem beschleunigt der Kauf vom Battle Pass die Progression eines Charakters. Auch die Verknüpfung von Abo und Zugang zum Marktplatz ist kritisch.

Die KI erklärt aber auch, dass der Einfluss von Echtgeld-Investitionen vergleichsweise gering ausfällt. Zumindest in der globalen Release-Version kann man keine großen Summen investieren, um den Nichtzahlern uneinholbar davonzuziehen. Sollte sich das durch kommende Updates ändern, würde die KI Aion 2 bei der Pay2Win-Bewertung aber als problematischer einstufen.

Ihr könnt euch das Video von Kanon auf YouTube oder im Folgenden anschauen:

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Kommen andere KI-Tools auf vergleichbare Ergebnisse? Wir haben die gleichen Fragen an Gemini gestellt und dabei teils deutlich andere Antworten erhalten. In unserem Fall nannte die KI WoW und Guild Wars 2 als Positivbeispiele für MMORPGs ohne Pay2Win. Bei der Pay2Win-Top 5 kommen Lost Ark, Lineage II und Black Desert ebenfalls schlecht weg, doch führt Gemini auch ArcheAge und Neverwinter an.

Zu guter Letzt bewertet Gemini Aion 2 deutlich schärfer als ChatGPT. Unser Tool gibt eine 7,5 von 10 auf der Pay2Win-Skala. Ohne die Anpassungen für den westlichen Markt wäre es sogar eine 9 von 10 geworden, so die KI auf Nachfrage.

Die KI kritisiert dabei die bereits genannten Punkte, aber auch den Umstand, dass es im Fraktionskampf im Abyss und während den Riss-Events keine Angleichung der Ausrüstung gibt. Hier freuen sich Wale, die sehr viel Geld in die Charakterprogression stecken, über den größten Vorteil gegenüber nicht zahlenden Gegnern.

Wie bewertet ihr die Einschätzungen der KIs? Und wie würdet ihr selbst das Bezahlmodell von Aion 2 einordnen? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Kanon selbst hat übrigens bereits 1.000 Stunden in dem MMORPG und eine ausführliche Video-Review veröffentlicht: Experte für MMORPGs aus Asien bewertet Aion 2 nach 1.000 Stunden, nur die Technik bekommt Schulnote 1