Mit Aion 2 startet bald das größte Themenpark-MMORPG seit Jahren. Der auf das Genre spezialisierte YouTuber Kanon hat bereits 1.000 Stunden mit der taiwanesischen Version verbracht und bewertet Bereiche wie Gameplay, Kampf, Performance und Endgame.

Wie schneidet Aion 2 ab? Der YouTuber und MMORPG-Enthusiast Kanon kommt bei seiner Review zu Aion 2 nach etwa 1.000 Stunden Spielzeit auf eine Wertung von 7.2 von 10. Er bezeichnet das neue Online-Rollenspiel von NCSoft als einen soliden PvE-Themenpark-Vertreter. Wer Spaß an schnellen PvE-Action-Kämpfen und MMORPGs aus Korea hat, findet hier einen überdurchschnittlich guten Vertreter dieser Bauart, so seine Einschätzung.

Die Wertung von Kanon ergibt sich dabei aus den Einzelnoten, die er verschiedenen Einzelbereichen von Aion 2 gibt, wobei besonders essenzielle Bereiche von ihm wie Gameplay doppelt gewichtet werden:

Gameplay: 8.5 von 10

Kampf: 6.8 von 10

Charakter-Progression: 7.5 von 10

User Interface: 4 von 10

Performance: 9 von 10

Endgame: 6.5 von 10

Der einzige Bereich, der sich aus Sicht von Kanon auch langfristig die Schulnote 1 verdienen kann, ist also die Performance beziehungsweise Technik des Spiels. Unabhängig von den Einzelwertungen würde Kanon persönlich übrigens bei einer 8.3 von 10 landen.

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Viel Licht in Atreia, aber auch Schatten

Was lobt Kanon? Zusammenfassend stellt Kanon am Ende seines Videos auf YouTube drei Dinge heraus, die ihm persönlich besonders gut an Aion 2 gefallen: die fantastische Grafik (in Kombination mit der erstaunlich geschmeidigen Performance), die motivierende Charakterprogression, um die sich im Spiel alles dreht, sowie die überraschende Tiefe, wenn es um die Inhalte und Systeme des Themenpark-MMORPGs geht.

Besonders gut gefällt dem Creator, dass es in Aion 2 keinen Inhalt gibt, der Zeitverschwendung ist. Alles lohnt sich beziehungsweise belohnt für die investierte Zeit. Zudem fällt das Angebot an Inhalten sehr abwechslungsreich aus. Das Spiel wirkt darüber hinaus in allen Bereichen sehr poliert. Wir profitieren hier stark davon, dass das MMORPG bereits seit geraumer Zeit in anderen Ländern live ist.

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir auf den anstehenden West-Release von Aion 2 blicken:

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Was kritisiert Kanon? Abschließend betont Kanon die Bereiche des Online-Rollenspiels, die aktuell aus seiner Sicht die größten Schwächen darstellen: der repetitive Gameplay-Loop im Endgame sowie das zwar spaßige, aber am Ende doch recht simple Kampfsystem, das schnell zu einem Spam-Fest mutiert.

Am meisten Kritik bekommt aber das Mobile-eske User Interface von Aion 2 ab. Die Entwickler hatten im Vorfeld versprochen, dass das Spiel eine für PCs optimierte Bedienoberfläche erhalten soll und davon ist bis heute nichts zu sehen. Stattdessen gab es kleine Verbesserungen, die aber weiterhin nicht das Gefühl vermitteln, man würde hier ein ambitioniertes Themenpark-MMORPG für den PC mit AAA-Budget spielen.

Wer ist Kanon? Kanon ist ein koreanisch-amerikanischer Content Creator, der auf YouTube auf 145.000 Subscriber kommt. Die Mehrheit seiner 700+ Videos dreht sich dabei um das Genre der MMORPGs, wobei er sich vor allem mit asiatischen Online-Rollenspielen immer wieder sehr tief beschäftigt. Auf seinem Kanal findet ihr aber beispielsweise auch Videos zu WoW Forever und Guild Wars 3.

Wie ist unser Ersteindruck zu Aion 2? Aus der MeinMMO-Redaktion haben nicht nur die MMORPG-Begeisterten in den Playtest der westlichen Version von Aion 2 reingeschaut, sondern auch einige Neugierige, die mit asiatischen Online-Rollenspielen bisher kaum Kontakt hatten. Das Fazit von allen: Wir haben Bock und freuen uns auf den Launch! Geht es euch auch so? Mit am Start ist FFXIV-Fan Sophia Weiss: Aion 2 war endlich erstmals auf Deutsch zu spielen – Ich war dabei und die Version taugt sogar was