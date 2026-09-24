Monster Hunter Wilds: Ascendance – Alles zu Release, Trailer, Monster und mehr

Mit Monster Hunter Wilds: Ascendance soll das Action-Spiel von Capcom 2027 eine große Erweiterung bekommen. MeinMMO verrät euch alles, was ihr zum Release, Trailer und den Inhalten wissen müsst.

Was ist Monster Hunter Wilds: Ascendance? Ascendance soll eine große Erweiterung für Monster Hunter Wilds werden. Das Hauptspiel, das 2025 erschienen ist, soll dann mit neuen Inhalten wie neuen Maps, Monstern und Waffentechniken erweitert werden.

Generelle Informationen zum Hauptspiel, wie etwa Systemanforderungen, findet ihr hier: Alle Infos zu Monster Hunter Wilds. Wollt ihr direkt zu einem Punkt des Artikels springen, findet ihr hier ein Inhaltsverzeichnis:

Monster Hunter Wilds: Ascendance – Release, Trailer und Plattformen

Wann erscheint Monster Hunter Wilds: Ascendance?

Bisher weiß man nur, dass die große Erweiterung 2027 erscheinen soll. Ein konkretes Release-Datum ist bisher nicht bekannt.

Gibt es einen Trailer zu Monster Hunter Wilds: Ascendance?

Ja. Mittlerweile hat Capcom diverse Trailer zur Erweiterung veröffentlicht. Den neuesten Trailer zu Asendance könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten Monster Hunter Wilds: Ascendance zeigt im ersten großen Trailer einen neuen Drachenältesten Autoplay

Auf welchen Plattformen erscheint Monster Hunter Wilds: Ascendance?

Ascendance erscheint auf allen Plattformen, auf denen auch Monster Wilds erschien. Also PlayStation 5, Xbox Series S und X und Steam. Zusätzlich dazu erscheint Monster Hunter Wilds am 4. Dezember 2026 auch auf der Nintendo Switch 2. Ascendance soll dann anschließen zum Release auch auf dieser Plattform erscheinen.

Wird es in Monster Hunter Wilds: Ascendance Crossplay, Cross-Save und -Progression geben?

Die Switch-2-Version wird, wie auch alle anderen Versionen vorher, zwar Crossplay mit allen anderen Plattformen haben. Geht man vom Hauptspiel aus, wird es aber auch hier voraussichtlich ebenfalls keine Möglichkeiten zu Cross-Progression oder Cross-Save geben.

Auf der nächsten Seite findet ihr alle Infos zu den neuen und zurückkehrenden Monstern, die mit der Erweiterung ihren Weg ins Spiel finden. Falls ihr euch für den Multiplayer des Hauptspiels interessiert, findet ihr hier alle Infos: Monster Hunter Wilds: Crossplay, Multiplayer und Koop – So könnt ihr mit euren Freunden spielen

