In Aniimo gibt es einen besonderen Ball, den ich als Monstersammel-Veteran in anderen Spielen schmerzlich vermisse

Aniimo zeigt in einem rund siebenminütigen Trailer etwas Gameplay zum Spiel. Dabei ist MeinMMO-Redakteurin Jasmin ein Ball aufgefallen, der für andere Monster-Sammelspiele essenziell wäre.

Erst vor wenigen Wochen habe ich mich mit Freunden an einen neuen Server von Palworld gewagt, bei dem wir wieder von vorne beginnen. Um möglichst schnell zu leveln, fange ich immer die 12 Exemplare eines bestimmten Monsters, die einen großen Bonus bei den XP geben.

Das Ganze artet dabei in einen Trott aus, da jedes Pal zuvor geschwächt werden muss, bevor ich es fangen kann. Ich fühle mich dabei wie in einer Massenabfertigungsfabrik, wenn ich gerade im Anfangsgebiet 12 Exemplare eines jeden Pals fangen muss.

Abseits davon können mehrere Exemplare einer Art miteinander verglichen werden und so das jeweils stärkste Monster für das eigene Team ausgesucht werden, das die besten Statuswerte hat. In Aniimo wird es einen besonderen Ball geben, der in solchen Fällen immens hilft.

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Aniimo erhält besonderen Ball, der für andere Monster-Sammelspiele praktisch wäre

Bisher ist es Standard, dass mit einem Ball ein Monster gefangen werden kann. In Pokémon gibt es beispielsweise die Vorstellung, dass die Pokémon innerhalb ihrer Pokéballs eine schöne Zeit verbringen und sich dort ausruhen können.

Im neuen Trailer von Animo wird eine Art Wolke als Ball gezeigt, mit der man über mehrere Monster drüberrollen kann. Sobald man die Gegner betäubt hat, kann man diesen gigantischen Ball werfen, um all die Monster darin zu fangen, die sich auf dem Rollweg befinden.

Dabei ploppt rechts eine Anzeige auf, wie viele Monster man mit diesem einen Ball gefangen hat. Nach einer kurzen Sequenz tauchen dann links alle die Monster auf, die sich in dem Ball und schlussendlich auch im eigenen Besitz befinden.

So ein Ball hätte mir die Arbeit in Palworld um einiges erleichtert, da ich die Monster auf diese Weise nur mit einem Flächenangriff betäuben und dann den Ball werfen müsste. Dadurch hatte ich einiges an Zeit gespart.

Auch für Pokémon und andere Monstersammelspiele stelle ich mir so einen Ball ganz praktisch vor. Wenn man ihn einfach auf einem Grasfeld oder See umherrollen lässt, könnte man so mehrere Monster auf einmal fangen, ihre Statuswerte miteinander vergleichen und die Besten fürs Team oder die Zucht wählen.

Gibt es Bälle zum Fangen, die ihr euch für ein Monster-Sammelspiel wünscht? Schreibt gerne in die Kommentare, welche eure aktuellen Favoriten sind.

Vor einigen Monaten durfte ich Aniimo vorab spielen und war vor allem von der Spielwelt begeistert. Warum mich vor allem die Monster in freier Natur so beeindruckt haben, lest ihr im folgenden Artikel: Aniimo in der Closed Beta gespielt: Ja, das Pokémon-like sieht so gut wie in den Trailern aus, die Stars sind aber die Monster