“Akku-Wunder” und “super Klang”: Kabelloses Gaming-Headset mit sehr langer Laufzeit jetzt deutlich reduziert im Angebot

Mit dem HyperX Cloud III S Wireless bekommt ihr ein sehr gut bewertetes Gaming-Headset mit langer Akkulaufzeit aktuell besonders günstig.

HyperX Cloud III S Wireless um 40% reduziert

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Die meisten kabellosen Gaming-Headsets liegen bei der Akkulaufzeit oft weit unter 100 Stunden, aber das HyperX Cloud III S Wireless verspricht euch bis zu 120 Stunden via 2,4-GHz-Funk sowie bis zu 200 Stunden mittels Bluetooth. Jetzt bekommt ihr die schwarze Version bei Amazon gerade im Angebot um 40 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung.

So günstig gab es das schwarze Modell bisher noch nicht. Gleichzeitig gibt es auch die schwarz-rote Farbvariante reduziert. Das Angebot gilt bis zum 4. September oder solange der Vorrat reicht. Alternativ haben aktuell auch MediaMarkt und Saturn den reduzierten Preis für das Gaming-Headset im Angebot. Doch nicht nur der derzeit günstige Preis und die lange Laufzeit überzeugen beim HyperX Cloud III S Wireless.

Schräge 53-mm-Treiber mit spezieller Abstimmung sollen für starken Sound sorgen und ein optimiertes Hörerlebnis bieten, das die dynamischen Klangwelten beim Gaming besonders zur Geltung bringt. Dazu gibt es auch Support für DTS Headphone:X Spatial Audio für eine verbesserte Audiopositionierung, die wichtige akustische Hinweise wie Schritte präzise erkennen soll.

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Ein verbessertes abnehmbares 10-mm-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung verspricht indes hochwertige Audiosignale für klaren Voice-Chat und Anrufe aufzunehmen. Ebenfalls hervorzuheben sind Tragekomfort mit Memory-Schaum im Kopfband und in den Ohrpolstern, umhüllt von weichem Kunstleder, sowie eine hohe Robustheit dank flexiblem Aufbau mit Aluminiumrahmen. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

In den Rezensionen dort kommt das HyperX Cloud III S Wireless mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen fast durchweg sehr gut an. Auch in der Gaming-Headset-Bestenliste bei den Kollegen von GameStar konnte sich das Modell einen Platz unter den besten kabellosen Gaming-Headsets im Preisbereich bis 150 Euro sichern und wurde als “Akku-Wunder” betitelt.

Ob mit oder ohne Kabel, ist das Cloud III super. Die Wireless-Variante überzeugt aber zudem mit einer fantastischen Akkulaufzeit. GameStar

Pro sehr lange Akkulaufzeit

super Klang

recht viel Zubehör

sauber verarbeitet und stabil Contra Bass könnte einen Tick voller sein

warmes Kunstleder

Weitere Angebote: Externe HDD, High-End-SSD, Mafia und Gaming-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine externe Festplatte mit 5 TByte Speicherplatz zum Tiefpreis sowie eine High-End-SSD in Form der Samsung 9100 Pro. Außerdem bekommt ihr Mafia: The Old Country für PS5 und Xbox auf Disc gerade richtig günstig und ein mit E-Sport-Profis entwickelte Gaming-Maus von Logitech reduziert.

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