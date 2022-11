Pokémon GO könnte bald einen neuen Rocket-Boss bekommen – Neuer Fund gibt Hoffnung

In Pokémon GO können Trainer nicht nur Monster sammeln, sondern auch gegen die Bösewichte von Team GO Rocket kämpfen. Laut einem aktuellen Fund sollen diese sogar bald etwas Verstärkung bekommen. Wir von MeinMMO verraten euch, was es damit auf sich hat und wen die Community vermutet.

Was ist Team GO Rocket? Wer den Anime zu Pokémon kennt, der weiß, dass bereits Ash und seine Freunde immer wieder Probleme mit Jessie und James vom Team Rocket hatten. Und auch in Pokémon GO dürfen entsprechende Bösewichte selbstverständlich nicht fehlen.

So nehmen die Rocket-Rüpel mehrmals am Tag PokéStops ein oder lassen sich in ihren Ballons zum Kampf herausfordern. Gelenkt werden sie dabei durch die Rocket-Bosse Arlo, Sierra und Cliff sowie ihren großen Anführer Giovanni. Und auch Jessie und James schauen zu bestimmten Events hin und wieder im Spiel vorbei.

Doch nun haben die Pokéminers Hinweise gefunden, dass es bald Rocket-Zuwachs geben soll. Wir zeigen euch, was es damit auf sich hat.

Wer sind die Pokéminers?

Bei den Pokéminers handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern, die in regelmäßigen Abständen den Spielcode von Pokémon GO nach neuen Informationen durchsuchen. Dadurch konnten sie in der Vergangenheit sehr zuverlässige Aussagen über bevorstehende neue Features und geplante Pokémon-Debüts treffen.



Allerdings handelt es sich bei den Daten nicht um offizielle Informationen, deshalb hat Niantic jederzeit die Möglichkeit, diese im Spielcode nochmal zu ändern oder sich gegen einen Release zu entscheiden.

Das haben die Pokéminers zu Team GO Rocket gefunden

Wie die Pokéminers am Abend des 03. November 2022 über ihren offiziellen Twitter-Account bekanntgegeben haben, sind sie bei ihrer letzten Suche im Quellcode von Pokémon GO auf Hinweise zu einem neuen Charakter für Team-GO-Rocket gestoßen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

So schreiben sie (via twitter.com): „Ein neuer Rocket-Charaktertyp wurde gerade veröffentlicht, mit einer höheren Priorität als Giovanni. Er heißt „Invasion Generic“ und ist mit einem der kürzlich hinzugefügten 100 neuen Event-Abzeichen verknüpft, aber zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, um welches Event-Abzeichen es sich handelt.“

Was könnte das bedeuten? Es deutet also darauf hin, dass es bald im Rahmen eines neuen Events ein weiteres Mitglied von Team GO Rocket im Spiel geben könnte. Da dieser beispielsweise in Ballons Vorrang vor Giovanni, Sierra, Arlo, Cliff und den aktuellen Rüpeln hat, könnte es also ein Hinweis auf einen neuen Rocket-Boss sein.

Doch darüber sind sich noch nicht alle Trainer in der reddit-Community einig. Der User glencurio ist nämlich aufgrund der Bezeichnung im Spielcode nicht davon überzeugt, dass es sich um einen Boss handelt, der Giovanni überstellt ist.

So schreibt er (via reddit.com): „Es heißt ‚Invasion Generic‘, also kann es sich nicht um jemanden handeln, der über Giovanni steht, was die Überlieferungen angeht. Es könnte einfach eine andere Art von generischem Rüpel sein, aber die Priorität ist höher wegen der Relevanz für das Ereignis.“

Um wen es sich nun aber genau handelt, wann dieser neue Charakter ins Spiel kommt und welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um ihn zu finden, geht allerdings aus den Funden aktuell noch nicht hervor.

Wie ihr die einzelnen Mitglieder von Team GO Rocket findet und wie ihr an Rocket-Radare kommt, zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Welchen Charakter vermuten die Trainer?

Auch wenn noch keine näheren Informationen zu dem neuen Mitglied von Team GO Rocket bekannt sind, haben die Trainer der reddit-Community bereits verschiedene Vermutungen. Dabei glauben einige in erster Linie an eine der verschiedenen Verbrecherbanden aus den unterschiedlichen Regionen (via reddit.com):

PM_ME_PRETTY_EYES vermutet Team Skull aus der Alola-Region: „Invasion lässt mich an Ultrabestien denken, vielleicht ein Team Skull Takeover oder so.“

xMyst87 könnte sich eine der beiden Verbrecherbanden aus der Honen-Region vorstellen: „Vielleicht ein paar Leute vom Team Aqua/Magma.“

Und auch Rainbro_Vash fände Team Aqua/Magma cool, glaubt aber eher an Team Rainbow Rocket: „Es wäre sicher cool mit Auqa/Magma…. ‚Invasion‘ lässt mich aber irgendwie an Rainbow Rocket denken und daran, dass Giovanni dort der Boss aller anderen Teamleiter ist“

Weitere Vermutungen: Andere Trainer glauben dabei allerdings weniger an die kleinen Mitglieder der Verbrecherbanden, sondern sehen dahinter eher einen der Bosse dieser Organisationen. So werden unter anderem G-Cis Harmonia vom Team Plasma, Zyrus vom Team Galaktik sowie Flordelis vom Team Flare genannt.

Aber auch Madame Boss, die Mutter von Giovanni, wäre für den einen oder anderen denkbar. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

Grady_toadstool: „Kann einer der Hauptbosse sein. Zyrus, Flordelis, oder G-Cis Harmonia.“

AForce5223: „Ich würde G-Cis Harmonia gerne wieder in den Hintern treten.“

latetotheprompt: „Es ist klar, dass Giovannis Mutter ihm eine Abreibung verpassen wird.“

Ob es sich bei dem neuen Rocket-Mitglied tatsächlich um eines der bekannten Gesichter handelt oder Niantic sogar einen ganz anderen Charakter einführt, bleibt vorerst abzuwarten. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, erfahrt ihr es aber auf jeden Fall bei uns auf MeinMMO.

Wie gefallen euch die Aussichten auf einen neuen Charakter bei Team GO Rocket? Wen würdet ihr euch am meisten wünschen? Oder interessiert euch Team GO Rocket überhaupt nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im November und welche sich besonders lohnen.