Der Community Day im November 2022 bei Pokémon GO wurde enthüllt. Das Pokémon Teddiursa tritt dabei häufiger auf. Dazu gibt es Boni für Sternenstaub, Bonbons und ein „Vollmondphänomen“. Wir zeigen euch die Details zu Start, Boni und Shiny Teddiursa.

Das ist neu: Das Team von Niantic kündigte an, wie der Community Day im November laufen wird. Jetzt wissen wir, dass das Torf-Pokémon Ursaluna während des Events zum ersten Mal im Spiel verfügbar wird.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Details, die zum Event bekannt sind.

Community Day mit Teddiursa – Alle Details

Wann ist Start und Ende? Der Community Day mit Teddiursa läuft vom 12. November um 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Wie fängt man Ursaluna? Von Samstag, dem 12. November um 14:00 Uhr bis Sonntag, den 13. November um 06:00 Uhr leuchtet in Pokémon GO der Vollmond am Himmel. Wenn ihr ihn sehen könnt, dann könnt ihr Ursaring zu Ursaluna entwickeln.

Danach könnt ihr Ursaring erst wieder bei Vollmond zu Ursaluna entwickeln. Die Entwicklung kostet 100 Teddiursa-Bonbons.

So sieht Ursaluna aus

Event-Attacke: Wie ihr das von den letzten Community Days schon kennt, bringt das Event eine besondere Attacke ins Spiel. Entwickelt ihr während des Events eure Ursaring zu Ursaluna, dann erlernt es die Lade-Attacke Pferdestärke. Der Angriff verursacht in Trainerkämpfen 100 Schaden und in Arena-Kämpfen und Raids 110 Schaden.

Die Boni: Während des Events sind folgende Boni aktiv:

Dreifacher Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon

Doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon (Für Trainer ab Stufe 31)

Aktiviert ihr Rauch, hält dieser drei Stunden lang

Aktiviert ihr Lockmodule, halten diese 3 Stunden lang

Überraschungen bei Schnappschüssen

Ein zusätzlicher Spezialtausch (max. 2 pro Tag) in der Zeit von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Tauschen kostet die Hälfte an Sternenstaub von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ihr könnt Shiny Teddiursa begegnen

Ein schillerndes Teddiursa könnt ihr in Pokémon GO schon lange finden

Spezialforschung für 1 €: Wie bei den anderen Community Days könnt ihr euch für den C-Day mit Teddiursa ein Ticket für etwa 1 € kaufen. Damit schaltet ihr eine Spezialforschung frei, die euch Items und Begegnungen mit Teddiursa bringt. Die Forschung nennt sich „A Sweet Snack“. Hier auf MeinMMO werden wir am Morgen des Community Days die Aufgaben und Belohnungen des Tickets zeigen, damit ihr leichter entscheiden könnt, ob sich der Kauf für euch lohnt.

Bonus-Raids: Von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr am 12. November, also im Anschluss an den C-Day, läuft ein dreistündiges Raid-Event. In Raids der Stufe 4 werdet ihr auf Ursaring treffen. Seid ihr im Raid erfolgreich, dann erscheinen für 30 Minuten nach dem Kampf Teddiursa im Umkreis der Arena. An diesen Raids könnt ihr nicht mit Fern-Raid-Pässen teilnehmen.

Wie gefällt euch die Aussicht auf den Community Day mit Teddiursa im November? Findet ihr es gut, dass Niantic hier die besondere Vollmond-Entwicklung bringt?