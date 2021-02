Hatte ihr gestern auch Probleme bei der Kanto-Tour? Einige Trainer klagten darüber, nicht richtig spielen zu können. Niantic veranstaltet als Lösung ein Ersatz-Event für die Kanto-Tour in Pokémon GO.

Während des Events habt ihr die Chance, ausgewählten Pokémon Attacken beizubringen, die sich bei Community Days lernen konnten. Wenn ihr die Events in Vergangenheit verpasst habt, ist das jetzt also eine gute Chance, euch die Attacken zu sichern.

Wer steckt in aktuellen Raids? Nachdem ihr gestern noch regionale Kanto-Pokémon in Raids treffen konntet, sieht die Auswahl zum Kanto-Event nun anders aus:

So verändern sich Eier: Aus den 5-km-Eiern schlüpfen unter anderem diese Pokémon: Myrapla, Knofensa, Tangela, Dratini, Pichu, Elekid und Magby. Bedenkt, dass das für 5-km-Eier zählt, die ihr nach Start des Events neu erhalten habt. Bereits vorhandene 5er-Eier in eurem Inventar wechseln nicht plötzlich den Inhalt.

Was ist das für ein Event? Gleich nach der großen Kanto-Tour am vergangenen Samstag, startet Niantic das nächste Event, das sich um die Pokémon der ersten Generation dreht.

In Pokémon GO läuft ab heute, dem 21. Februar, das Kanto-Event. Das bringt neue Spawns, Raids und eine Spezialforschung. Wir zeigen euch alle Infos und Belohnungen.

