Pokémon GO kündigt Kanto-Raid-Tag an – Mit neuem legendären Crypto

In Pokémon GO werdet ihr nächste Woche einen Raid-Tag feiern können. Außerdem taucht der Rocket-Boss Giovanni wieder auf. Wir zeigen euch, was ihr wissen müsst.

Wann startet der Kanto-Raid-Tag? Dieses Event läuft am 28. Februar von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ortszeit. Ihr könnt euch also nächste Woche Sonntag freihalten.

Im Event erscheinen für 3 Stunden überall die legendären Vögel der 1. Generation. Zudem führt aber auch Team Rocket etwas im Schilde, denn ihr werdet erneut auf Giovanni treffen können.

Raid-Tag bringt auch neue Chance auf legendäres Crypto

Das sind die Boni: Das dreistündige Event hält mehr als nur vermehrte Raids bereit. Wir geben euch die Übersicht:

Arktos, Lavados und Zapdos erscheinen in Level-5-Raids

Es gibt bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe

Eine neue Spezialforschung rund um Giovanni startet – Am Ende könnt ihr ein legendäres Crypto-Pokémon fangen

Rocket-Rüpel erscheinen vermehrt an PokéStops und in Ballons

Innerhalb der 3 Stunden könnt ihr per Lade-TM die Lade-Attacke Frustration bei jedem Crypto-Pokémon entfernen

Ab dem 27. Februar bis zum 1. März gibt es eine neue Box im Shop, die 3 Fern-Raid-Pässe beinhaltet

So läuft ein Raid-Tag ab: In der Vergangenheit gab es bei den Raid-Tagen immer für 3 Stunden auf jeder Arena einen Raid. Ihr konntet also innerhalb der 3 Stunden auf jeder Arena einen Raid absolvieren.

So dürfte es dieses Mal ebenfalls ablaufen. Die Raid-Bosse werden dann immer 3 Stunden aktiv sein und erst zum Ablauf des Events verschwinden.

Das waren Raid-Tage in der Vergangenheit: Die ersten Raid-Tage gab es beim Release von Shiny Lavados, Zapdos und Arktos. Damals in 2018 bekam jedes der 3 legendären Pokémon einen solchen Raid-Tag.



Ein Jahr später gab es die gleichen Events mit Raikou, Suicune und Entei. Aber nicht nur legendäre Pokémon haben solche Raid-Tage bekommen. So standen auch Gengar, Lapras oder zuletzt Alola-Knogga im Mittelpunkt solcher Raid-Tage.

Das müsst ihr zu Giovanni wissen: Der Chef von Team Rocket war die letzten Wochen verschollen – vorausgesetzt ihr habt die letzte Spezialforschung mit ihm schon abgeschlossen.

Nun wird es eine neue Spezialforschung geben, die ihr lösen müsst. Dort wird es am Ende ein Super-Rocket-Radar geben, welches euch eine Begegnung mit Giovanni beschert. Er kämpft dann mit einem neuen legendären Crypto-Pokémon, welches ihr schlussendlich fangen könnt.

Welches Crypto-Pokémon das sein wird, ist bisher noch völlig unklar. Bisher hatte der Rocket-Boss folgende Cryptos dabei:

Arktos

Lavados

Zapdos

Mewtu

Suicune

Entei

Raikou

Giovanni kehrt zurück zu Pokémon GO.

Das solltet ihr ausnutzen: Spart bis zum Event eure Lade-TMs, denn dort könnt ihr allen Cryptos die Lade-Attacke Frustration entfernen. Normalerweise kann man diese Attacke nicht verlernen, weshalb viele Cryptos damit total nutzlos sind.

Mit neuen Attacken werden Crypto-Pokémon allerdings richtig stark und teilweise zu den besten Angreifern im Spiel. Ihr solltet die Lade-TMs also nutzen.

Wie geht es danach weiter? Pläne für den Monat März gibt es bisher offiziell noch keine. Ab 1. März werden wir auch eine neue Jahreszeit im Spiel erleben, denn die festliche Jahreszeit läuft nur bis Ende Februar.

Ab 1. März kann sich also so einiges im Spiel verändern. Die grundlegenden Spawns, die auch außerhalb von Events aktiv sind, werden dann ganz anders sein. Was das Thema der Jahreszeit sein wird, ist allerdings noch völlig offen.

MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff hofft allerdings, dass dann auch die zahlreichen Müllsäcke verschwinden, die man aktuell überall finden kann:

Sorry, Pokémon GO, aber ein Müllsack passt so gar nicht zu deinen Jahreszeiten