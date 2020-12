Sorry, Pokémon GO, aber ein Müllsack passt so gar nicht zu deinen Jahreszeiten

Pokémon GO hat seit Anfang Dezember die Jahreszeiten eingeführt. Für MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff an sich ein geniales Feature, doch die Umsetzung passt leider so gar nicht.

Es hätte so schön sein können. Die Jahreszeiten in Pokémon GO sind ein Feature, was ich mir schon seit Anbeginn für Pokémon GO wünsche. Im Winter gibt es vor allem Eis-Pokémon und im Sommer gibt es dann Wasser-Pokémon. Im Frühling kommen dann die Pflanzen und im Herbst die Käfer.

So in etwa hat Niantic die Jahreszeiten auch angekündigt. „In der ersten Jahreszeit erscheinen auf der Nordhalbkugel beispielsweise winterliche Pokémon in der Wildnis“ – das wurde zur ersten Jahreszeit mit dem Namen „eine festliche Jahreszeit“ verkündet. Es würde passen, denn während in der echten Welt der erste Schnee fällt und es kalt wird, wären Eis-Pokémon im Spiel einfach super.

Müllsäcke statt Eis-Pokémon

So wurden die Jahreszeiten umgesetzt: Die Realität sieht nun leider ganz anders aus. Eis-Pokémon tauchen außerhalb von Events kaum auf. Es gibt vereinzelt ein Petznief oder Shnebedeck, aber die winterlichen Pokémon sehe ich nur selten.

Stattdessen gibt es überall nur Müll. Das könnt ihr wörtlich nehmen, denn das häufigste Pokémon bei mir ist Unratütox – ein Pokémon, dass wie ein Müllsack aussieht.

Während man also bei einer „festlichen Jahreszeit“ an weihnachtliche Pokémon denkt, darf man stattdessen Müllsäcke fangen. Das ist weder weihnachtlich, noch winterlich.

Wenn man mal nicht von den Müllsäcken belagert wird, gibt es nur wenig Diversität bei den Spawns. Ich finde bei meinen Runden dann meist Karadonis, Makuhita, Smogon oder Hornliu. Das sind Kampf- und Gift-Pokémon. Zwei Typen, die eigentlich überhaupt nicht zu Weihnachten passen.

Überall taucht aktuell Unratütox auf

Das müsst ihr beachten: Ich spreche hier nur von den Spawns außerhalb von Events. In den Events gibt es hauptsächlich die Event-Pokémon, wie beispielsweise Kiesling oder Lithomith (im Celebi-Event). Damit bin ich auch sehr zufrieden, doch außerhalb von Events sieht das leider ganz anders aus.

Das stört mich am meisten: Ganz so eng sehe ich es mit den Jahreszeiten eigentlich nicht. Besonders nervig ist aber die Diversität der Spawns, denn die ist eigentlich kaum gegeben. Gefühlt 80-90 % der Spawns außerhalb von Events bestehen aus 5-6 Pokémon. Da gibt es kaum Abwechslung.

Wenn ich drüber nachdenke, dann habe ich außerhalb von Events vielleicht 20 verschiedene Arten von Pokémon gefangen. Mittlerweile gibt es über 600 Pokémon im Spiel und nur 20 Arten aktuell halbwegs häufig in der Wildnis – das ist für mich deutlich zu wenig.

Niantic hat versprochen, dass in der nächsten Jahreszeit dann andere Pokémon häufiger anzutreffen sein werden und das ist auch super. Dennoch wünsche ich mir pro Jahreszeit wenigstens etwas mehr Diversität, denn 3 Monate lang fast nur 5 unterschiedliche Pokémon fangen, ist auf Dauer sehr ernüchternd.

Sehen das andere Trainer auch so? Die Diversität der Spawns ist auch bei anderen Trainern ein heißer Diskussionspunkt. Interessant ist, dass unterschiedliche Regionen auf der Welt unterschiedliche Pokémon haben, die ununterbrochen erscheinen. In Indien klagen die Spieler über Grillmak, Südamerika hat eine Felino-Plage und Skandinavien berichtet von Shnebedeck an jeder Ecke.

Vor allem das Wetter spielt hier auch eine Rolle. In Deutschland ist es aktuell vor allem bedeckt, weshalb Unratütox allgegenwärtig ist. In Skandinavien schneit es viel, da kommt immerhin das Eis-Pokémon Shnebedeck raus.

Ein Problem ist es dennoch. Denn anstatt zahlreiche Pokémon mit Wetterverstärkung spawnen zu lassen, gibt es meist 1-3 Pokémon, die dann immer erscheinen.

Der Trainer expir3 fasst es auf reddit passend zusammen: „Das Jahreszeiten-Update fühlt sich wie ein Rückschritt bei der Spawn-Diversität an.“

Das würde ich mir wünschen: Bringt endlich die winterlichen Spawns, die versprochen wurden! Natürlich schneit es in der nördlichen Hemisphäre nicht überall und das bewölkte Wetter lockt die Gift-Pokémon raus. Das ist auch in Ordnung, doch überall Unratütox ist sehr ernüchternd. Hier würde ich mir deutlich mehr Vielfalt wünschen.

Nun wartet erstmal das Weihnachtsevent auf uns Trainer. Dort dürften wohl weniger Unratütox erscheinen:

