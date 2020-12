Bei Geronimatz ist das aber nicht der Fall. Man bekommt es nur durch Raids oder Eier – also durch Raid-Pässe und Inkubatoren. Wenn man seine Chance auf ein Shiny steigern möchte, muss man also Echtgeld investieren. Ansonsten kann man pro Tag nur einen Raid machen und je nach Spielstil nur wenige Eier ausbrüten.

Hier liegt das große Problem: Die meisten Shinys werden in Pokémon GO durch die Wildnis eingeführt. Man spielt in einem Event recht viel und hat dann gute Chancen das neue Shiny zu bekommen, denn meist ist die Spawnrate davon erhöht.

