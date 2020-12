Pokémon GO startet morgen das Celebi-Event mit diesen Boni

Wie gefallen euch die Events im Dezember und darüber hinaus? Findet ihr, dass Pokémon GO gerade mit seinen Events alles richtig macht oder ist euch das zu viel/zu wenig? Lasst es uns doch hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Was passiert da? Am 1. Weihnachtstag erscheinen Ballons mit Jessie und James häufiger. Weitere Infos zu diesem Event werden im Laufe des Dezembers noch folgen.

Es erscheint außerdem in der Rampenlicht-Stunde am Dienstag.

Was ist das? Das Pikachu in seiner Forscher-Form findet ihr in der Wildnis und mit Glück auch als Shiny.

Kostenlos im Shop: Schaut in den Style-Shop von Pokémon GO, um nach Start des Events kostenlose Outfits von Jessie und James erhalten zu können.

Jessie und James als Gegner: Mit ihrem Mauzi-Ballon machen Jessie und James wieder die Gegend in Pokémon GO unsicher. Es ist noch unklar, wie lange sie bleiben. Sie haben ein anderes Crypto-Pokémon dabei.

Eine neue Forschung: Eine zeitlich begrenzte Forschung erscheint dann bei euch in Pokémon GO. Schließt ihr diese erfolgreich ab, erwartet euch eine Begegnung mit Shiny Celebi. Ihr könnt Celebi schon seit August 2018 fangen . Dass es jetzt als schillernde Form fangbar wird, ist neu.

Was passiert im Spiel? Im Anschluss an den XXL-Community-Day im Dezember 2020 startet Niantic gleich das nächste Event für die Trainer.

Die Chance auf Shiny Celebi in Pokémon GO habt ihr ab dem 14. Dezember. Das Event zum Film „Geheimnisse des Dschungels“ startet gleich morgens und bringt viele Boni mit.

