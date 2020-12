Pokémon GO bringt Regirock, Registeel und Regice zurück – aber nur kurz

In Pokémon GO kehrt das Trio Regirock, Registeel und Regice zurück in die Raids. Das passiert an den Wochenenden im Dezember. Die legendären Pokémon bleiben nur kurz als Bosse im Spiel.

Was ist neu? Erinnert ihr euch an das Trio der Regis? Die kehren jetzt im Dezember wieder als legendäre Bosse bei Pokémon GO ein. Gute Nachrichten für euch, wenn sie noch in eurer Sammlung fehlen.

Ihr habt auch wieder die Möglichkeit, die Shiny-Formen dieser Bosse zu fangen. Doch ihr müsst euch beeilen, denn die drei bleiben jeweils nur kurz in den Arenen.

Wann kommen Regirock, Registeel und Regice in die Raids?

Das sind die Zeiten: Während der nächsten drei Wochenenden steht jeweils ein Boss des Trios in den Arenen.

Regirock trefft ihr ab Samstag, dem 12. Dezember von 06:00 Uhr bis Sonntag, dem 13. Dezember um 22:00 Uhr Ortszeit in den Arenen

Registeel trefft ihr ab Samstag, dem 19. Dezember um 06:00 Uhr bis Sonntag, dem 20. Dezember um 22:00 Uhr in den Arenen

Regice trefft ihr am Samstag, dem 26. Dezember um 06:00 Uhr bis Sonntag, dem 27. Dezember um 22:00 Uhr in den Arenen

Welchen Boss gibt es noch? Weiterhin werden an diesen Wochenenden auch legendäre Raids mit Kyurem stattfinden. Ihr findet also beide Gegner in den Stufe-5-Raids.

Was ist los am Wochenende? Gerade treffen in Pokémon GO einige Events aufeinander. Noch bis Samstagmorgen um 01:00 Uhr findet ihr häufiger Rocket-Gegner und ihr könnt bei Crypto-Pokémon die Attacke Frustration verlernen.

Am Samstag startet der große Community Day. Das Event läuft in diesem Monat an zwei Tagen, statt nur an einem. Während der Event-Zeit wird eure Chance auf bestimmte Shinys erhöht und es winken große Sternenstaub-Belohnungen. Lasst euch das Spektakel also am besten nicht entgehen.

In unserem Guide zum Community Day im Dezember bei Pokémon GO erfahrt ihr die wichtigsten Details