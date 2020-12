Pokémon GO: Regirock Konter – So besiegt Ihr den Raidboss

Regirock ist ein legendärer Boss in Pokémon GO. Wir zeigen Euch Konter, Attacken und Tipps, wie Ihr den Boss am besten besiegt.

Update, 11. Dezember 2020: Das Regi-Trio aus Regirock, Registeel und Regice kehrt zu Pokémon GO zurück. Jeweils ein Wochenende im Dezember bekommt jedes der Monster, zu denen es dann die Arenen besetzt.

Wann kommt Regirock? Regirock macht den Anfang. Es ist von Samstag, den 12. Dezember 2020 ab 06:00 Uhr bis Sonntag, den 13. Dezember um 22:00 Uhr in den Arenen. Ihr könnt also mal vorbeischauen, wenn ihr gerade eh den Community Day im Dezember spielt.

Regirock Übersicht mit WP, Typ, Schwächen

WP nach dem Fang: 1784 WP mit perfekten IV-Werten auf Level 20, 2230 WP mit Wetter-Boost (leicht bewölkt) auf Level 25, perfekte IV-Werte

Typ: Es gehört zum Typ Gestein.

Anfällig gegen: Kampf, Boden, Wasser, Pflanze, Stahl

Empfohlene Trainer: Mindestens 4 (mit extrem starken Angreifern), 6-7 um auf Nummer Sicher zu gehen

Welche Angriffe beherrscht Regirock?

Steinwurf (Gestein) – Sofort-Attacke

Zertrümmerer (Kampf) – Sofort-Attacke

Zielschuss (Normal) – Sofort-Attacke

Steinkante (Gestein) – Lade-Attacke

Fokusstoß (Kampf) – Lade-Attacke

Blitzkanone (Elektro) – Lade-Attacke

Regirock Counter – Diese Pokémon sind stark im Kampf

Mit den folgenden Angreifern habt ihr im Raid gegen Regirock gute Chancen und verteilt viel Schaden. Hier findet ihr die Top-Konter:

Pokémon Angriffe Metagross Patronenhieb & Sternenhieb Groudon Lehmschuss & Erdbeben Knakrack Lehmschuss & Erdbeben Meistagrif Konter & Wuchtschlag Stalobor Lehmschelle & Erdbeben Sumpex Aquaknarre & Aquahaubitze Lucario Konter & Aurasphäre Kyogre Kaskade & Hydropumpe Dialga Metallklaue & Eisenschädel Kapilz Konter & Strauchler

Wenn ihr auf Mega-Entwicklungen zurückgreifen könnt, findet ihr ebenfalls einige sehr starke Optionen. Dies sind:

Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze

Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Flora-Statue

Mega-Gengar mit Schlecker und Fokusstoß

Beste Angreifer bei Wetter-Lagen

Regen: Nehmt Ihr an einem Regirock-Raid teil, während das Regenwetter in Pokémon GO aktiv ist, ist Kyogre nochmal ein stärkerer Angreifer. Seid allerdings vorsichtig, wenn Regirock seine Elektro-Attacke Blitzkanone beherrscht. Die macht dann auch mehr Schaden. Sumpex profitiert mit seinen Wasser-Attacken ebenfalls.

Sonne: Bei Sonne rückt Groudon auf dem Treppchen der besten Angreifer noch weiter nach vorn. Auch Knakrack profitiert dann von dem Wetter.

Jetzt solltet Ihr bestens auf den Kampf gegen Regirock vorbereitet sein. Welche Angreifer nutzt ihr in Eurem Kampf-Team?

